Startup argentina gana premio por innovador marketplace de datos de salud

Cromodata: La Innovadora Startup Argentina que Reescribe las Reglas de la Salud

Cromodata, una prometedora startup argentina, ha sido reconocida por su original enfoque en la gestión de datos médicos, marcando un hito en el sector de la salud. Descubre cómo esta iniciativa está revolucionando el acceso a información vital.

Un Reconocimiento Transformador

La startup fue galardonada en el programa WE 2025, una plataforma de Endeavor Argentina diseñada para empoderar a mujeres líderes en el ámbito tecnológico. Este premio resalta la innovación y el modelo escalable de su negocio.

¿Qué es Cromodata?

Cromodata se ha convertido en pionera al crear el primer marketplace de datos de salud desidentificados en América Latina. Su innovadora plataforma conecta hospitales, laboratorios y empresas de inteligencia artificial, abordando los cruciales problemas de fragmentación y acceso limitado a datos médicos confiables.

Impacto en la Industria

En menos de un año, Cromodata ha logrado impresionar al sector, asociándose con 47 hospitales y gestionando 19 millones de imágenes médicas. Su enfoque está destinado a democratizar el acceso a datos seguros y listos para el desarrollo de tecnología médica avanzada.

La Voz de su Fundadora

Keila Barral Masri, CEO y cofundadora de la empresa, compartió su experiencia: «El programa ha sido crucial para definir nuestra narrativa y estrategia. La mentoría que ahora recibiré es una oportunidad invaluable».

Un Futuro Brillante por Delante

Como parte de su reconocimiento, Cromodata participará en un exhaustivo diagnóstico comercial y un proceso de aceleración de tres meses con los mejores mentores de Endeavor. Este impulso promete llevar a la empresa hacia nuevas alturas.

Otros Proyectos Innovadores en el Programa

Entre las finalistas de esta edición del programa se encuentran:

The Cell Company — Innovaciones en medicamentos biológicos.

— Innovaciones en medicamentos biológicos. Nutrix AI — Soluciones científicas para hábitos saludables.

— Soluciones científicas para hábitos saludables. El Cero KM — Marketplace digital de automóviles nuevos.

— Marketplace digital de automóviles nuevos. Malevo — Plataforma que optimiza la contratación en el sector agrícola.

El Poder de la Comunidad

El programa WE 2025 es clave para conectar a mujeres emprendedoras con recursos que potencian su crecimiento. Durante esta increíble sexta edición, 20 emprendedoras participaron con cinco finalistas brillando en el Demo Day dentro del marco de la TecWeek.

María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, enfatiza: «El potencial emprendedor femenino se amplifica mediante redes y herramientas que aceleran su ascenso».