Steve Hanke: “Argentina, entre los 5 países clave para la dolarización global”

El economista Steve Hanke expone cómo la dolarización podría transformar radicalmente la estructura económica y política de Argentina, dejando atrás la inestabilidad del peso.

Dolarización: Más que un Cambio Monetario

En una reciente entrevista, Hanke señala que la dolarización representa no solo un cambio en la moneda, sino también una renuncia a la soberanía monetaria. Este proceso implicaría dejar de lado al Banco Central, lo que obligaría a los políticos argentinos a equilibrar el presupuesto fiscal.

El Impacto Fiscal y Económico

Según Hanke, una vez que se implementara la dolarización, el acceso al crédito para financiar déficits fiscales quedaría limitado. De esta forma, se obligaría a los funcionarios a gestionar con mayor disciplina, lo que podría llevar a una transformación estructural de la economía. Esto se traduciría en una disminución de la volatilidad y evitaría las crisis monetarias que han asolado al país repetidamente.

La Historia de la Deuda Argentina

Desde 1995 hasta el presente, Argentina ha contraído 177 mil millones de dólares en deuda, pero solo el 25% de esos fondos permanece dentro del país. Esta fuga de capitales dificulta que el gobierno pueda atender sus obligaciones de deuda, llevando a constantes defaults.

Círculo Vicioso

Hanke explica que la falta de confianza en el peso provoca una fuga constante de capitales, sumergiendo a Argentina en un ciclo de deudas y crisis. Con la dolarización, la dinámica cambiaría, y Argentina podría reducir su deuda y mejorar su situación financiera a largo plazo.

Conexiones Políticas y Apoyo Internacional

El economista también menciona la relación entre los Estados Unidos y Argentina en el contexto de la dolarización. Durante su administración, Donald Trump ha expresado su apoyo a Javier Milei, quien promueve esta propuesta. La dolarización podría además facilitar una zona de libre comercio entre ambos países, eliminando aranceles y promoviendo un comercio más fluido.

Las Claves para una Dolarización Sostenible

Una dolarización exitosa no dependería de un conjunto extenso de condiciones previas, según Hanke. Lo fundamental sería tener suficientes reservas internacionales brutas de divisas, lo que Argentina ya posee. Esto permitiría realizar la transición rápida y eficazmente.

Lecciones de Otros Países

La experiencia de países como Ecuador, que se dolarizó con éxito y ha mantenido una estabilidad económica superior, ejemplifica que la dolarización puede ser una alternativa válida para Argentina. Hanke argumenta que la eliminación del peso podría ser la clave para romper el ciclo de crisis y establecer una economía más ordenada y sustentable.