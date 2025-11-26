Stornelli responde a las acusaciones de extorsión de Cristina Kirchner en el caso Cuadernos

La exmandataria vuelve a ser protagonista al denunciar presiones en su contra dentro del proceso judicial. Mientras tanto, el fiscal Carlos Stornelli responde a las acusaciones.

El Juicio que Sacude al País

En medio del juicio por la Causa Cuadernos, Cristina Kirchner afirmó que funcionarios fueron coaccionados para declarar en su contra. Esta explosiva acusación resuena en un momento crítico del proceso judicial.

La Respuesta del Fiscal Stornelli

Carlos Stornelli, el fiscal encargado de la investigación, se defendió de las afirmaciones de Kirchner. En una entrevista, enfatizó que “los colaboradores buscan beneficios personales”, y cuestionó la posibilidad de extorsiones en la relación con el juez Claudio Bonadio.

Añadió que ha enfrentado amenazas desde el inicio de la causa, especialmente tras el fallecimiento de su colega, el fiscal Alberto Nisman. Según Stornelli, hubo una intensa «megaoperación» en torno a la declaración de Víctor Manzanares como arrepentido.

La Denuncia de Cristina Kirchner

Antes de una nueva audiencia, Cristina utilizó su cuenta de X para denunciar que Stornelli y Bonadio presionaron a su exsecretario Fabián Gutiérrez para incriminarla. Presentó un video en el que Gutiérrez asegura haber sido amenazado con acciones legales contra su familia.

En sus palabras, Kirchner criticó la cobertura mediática, insinuando que diarios como Clarín y La Nación encubren las presuntas irregularidades en el procedimiento judicial.

Un Juicio que No Se Detiene

Las audiencias del juicio han retomado su ritmo, con sesiones dos veces por semana. Aparte de Kirchner, varios exfuncionarios y empresarios están acusados de irregularidades en contratos millonarios entre 2003 y 2015.

Expectativas sobre Nuevos Procesos

Stornelli también hizo hincapié en que la fiscalía está trabajando para presentar más pruebas que podrían complicar a Cristina Kirchner en un futuro juicio. Aseguró que se están recopilando materiales relevantes para abordar otros delitos relacionados.