Strange Fruit: Los Grupos Musicales Únicos que Debes Escuchar

Sumérgete en una experiencia musical única este martes 2 de diciembre. En "La Fábrica", un evento imperdible para aquellos que buscan sonidos frescos y auténticos en la vibrante Ciudad de Buenos Aires.

La capital argentina brilla con su oferta musical innovadora, especialmente para aquellos dispuestos a explorar nuevos horizontes y dejarse sorprender. Este martes 2 de diciembre, a las 20 horas, «La Fábrica» (Fitz Roy 1244, esquina Av. Córdoba) abrirá sus puertas para presentar a «Stranger Fruit», un grupo fusionando estilos en una propuesta cautivadora.

La noche contará con la participación de renombrados músicos: Gustavo Lorenzatti, contrabajista de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, un trombonista destacado de la Orquesta del Teatro Colón, un saxofonista experto en free jazz y un talentoso baterista con dominio de la música africana. Juntos, invitarán al público a cerrar los ojos y dejarse llevar por la magia del sonido.

Conoce a los músicos de Stranger Fruit: Gustavo Lorenzatti, Martín Olaso, Pablo Fenoglio y Gonzalo Chayle.

Conoce a los Talentos Detrás de «Stranger Fruit»

Gustavo Lorenzatti: Este talentoso contrabajista, miembro de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, es reconocido como pionero en la música alternativa. Su formación en el conservatorio de Rotterdam con Hans Roelofsen y su experiencia musical en jazz, tango y folklore lo colocan a la vanguardia de la escena.

Pablo Fenoglio: Primer trombón de la renombrada Orquesta Estable del Teatro Colón, ha sido aclamado como uno de los mejores solistas de Argentina. Su trayectoria incluye diversas colaboraciones en música contemporánea y clásica, aportando su talento en cada proyecto.

Martín Olaso: Este saxofonista, desde 1995, ha mantenido un compromiso inquebrantable con el jazz y el free jazz, trabajando junto a grandes músicos y alcanzando un nivel de creatividad en sus composiciones que resuena en cada interpretación.

Gonzalo Chayle: Baterista y percusionista, su extensa formación en percusión africana en Nueva Guinea enriquece su estilo. Colaboró con artistas destacados de la escena local, llevando el ritmo de la música jazz a nuevas dimensiones.

Detalles del Evento

Fecha: Martes 2 de diciembre

Lugar: La Fábrica – Fitz Roy 1244

Hora: 20:00

¡No te pierdas la oportunidad de disfrutar una noche de música inspiradora y deliciosa gastronomía!

Sigue a «Stranger Fruit»:

SaxSouls – Talcahuano 216 (Instagram: @saxsouls)

Pablo Fenoglio (Instagram: @pablo.fenoglio)

Gustavo Lorenzatti (Instagram: Gustavo.lorenzatti.75)

Gonzalo Chayle (Instagram: @chaile_gonzalo)