Stranger Things regresa: lo más destacado de los estrenos semanales en streaming

Noviembre se despide con una oleada de contenido fresco en las plataformas de streaming. Esta semana, los suscriptores podrán disfrutar de impactantes estrenos de películas y series que prometen mantenerlos al borde de sus asientos.

Novedades en Netflix

Disponible desde el miércoles:

La última temporada de una serie icónica

La anticipada quinta temporada de una famosa serie de suspenso, ciencia ficción y terror, regresa. Ambientada en la década de 1980 en el enigmático pueblo de Hawkins, Indiana, los personajes deberán enfrentarse a una dimensión alternativa repleta de peligros. El elenco incluye a Winona Ryder, David Harbour y Millie Bobby Brown. Esta nueva temporada llega en tres partes: el Volumen 1 lanzado el 26 de noviembre con cuatro episodios, el Volumen 2 el 25 de diciembre con tres episodios, y el desenlace el 31 de diciembre.

Estrenos en Disney+

Desde el miércoles:

Documental musical imperdible

Una serie documental exclusiva presenta material remasterizado y entrevistas íntimas con los miembros sobrevivientes de una icónica banda. Dirigida por Oliver Murray y restaurada por Apple Corps, este documental sumerge a los espectadores en reflexiones sobre su legado musical. Se lanzarán los primeros tres episodios esta semana.

Nuevos episodios en A3Series

Martes a las 23:00:

Una vida menos en Canarias

Esta serie española de acción y drama, creada por Fran Carballal, Enrique Lojo y Curro Royo, sigue a un inspector de homicidios que es trasladado forzosamente a las Islas Canarias. Junto a una carismática colega, deberá afrontar desafíos que ponen a prueba su habilidad y adaptabilidad.

Vuelve el misterio a Netflix

Desde este lunes:

Desapariciones: ¿Vivos o muertos?

La segunda temporada de este intrigante thriller basado en crímenes reales de Carolina del Sur se centra en la desconcertante desaparición de una joven y un hombre que abandona su hogar misteriosamente. La policía deberá unir las piezas para descifrar la verdad detrás de estos eventos inquietantes.

Estrenos en Prime Video

Desde el miércoles:

Dos historias entrelazadas

Nate, recién salido de prisión, busca reconstruir su vida con su hija Polly mientras escapa de una banda peligrosa. También, la historia de Violet, una madre viuda que tras varios años, tiene una cita desafortunada que pone en riesgo su seguridad y la de su hijo. Con un elenco de destacados actores, estas tramas ofrecen emociones intensas.

Una adaptación cinematográfica en cines

Desde el jueves en On Demand de Flow:

La larga marcha

Basada en la célebre novela de Stephen King, esta película distópica de 2025 narra la historia de cien adolescentes en una cruel competencia donde deben caminar sin descanso, enfrentando consecuencias mortales en caso de detenerse. Con un talentoso elenco, promete ser un thriller apasionante.