Strategy: El único escenario que podría desencadenar la venta de Bitcoin

¿Cuándo podría Strategy vender parte de su Bitcoin? Claves de la estrategia de Phong Le

El CEO de Strategy, Phong Le, lanzó una advertencia sobre las condiciones que podrían llevar a la empresa a considerar la venta de sus tenencias en Bitcoin (BTC). Descubre qué factores juegan un papel crucial en esta decisión.

Strategy y su histórica postura «hodl»

Strategy, reconocida por poseer la mayor reserva institucional de Bitcoin en el mundo, ha mantenido un enfoque de conservación en sus activos. Sin embargo, su director ejecutivo, Phong Le, reveló recientemente que existe un escenario específico donde se contemplaría la venta de parte de sus tenencias.

Condiciones para la venta de Bitcoin

Le explicó que la única ocasión en que la firma consideraría liquidar BTC sería si el múltiplo de su valor de mercado respecto al valor neto de activos ajustado por acción (mNAV) cae por debajo de 1. Esto significaría que las acciones de la compañía se cotizan por debajo de su valor contable neto, y además, no hay otra opción de financiamiento externo disponible.

Implicaciones de un desplome del mNAV

Este umbral actuaría como una condición límite. Si se activa, y la empresa no cuenta con capital fresco, vender BTC podría ser «matemáticamente justificado» para cumplir con obligaciones financieras, como el pago de dividendos.

Compromiso inquebrantable con la acumulación

A pesar de las circunstancias desfavorables en noviembre de 2025, cuando el mNAV cayó por debajo de 1, Strategy continuó comprando más BTC en lugar de vender. Según Le, en este momento no hay planes de liquidar activos, reafirmando su fuerte compromiso con la acumulación de Bitcoin.

La venta como último recurso

Le subrayó que cualquier decisión de venta sería un «último recurso», motivada por consideraciones financieras y no ideológicas respecto a la criptomoneda. Vender BTC en momentos difíciles no implicaría una pérdida de fe en el activo, sino una estrategia para proteger el valor para los accionistas y garantizar la salud financiera de la empresa.

Estructura financiera sólida

Strategy ha logrado combinar deuda a largo plazo con emisión de capital para evitar presiones inmediatas de refinanciación. Según Le, esto proporciona una “flexibilidad sin precedentes” para continuar acumulando Bitcoin sin necesidad de recurrir a ventas.

Impacto en el mercado y en los inversores

La decisión de Strategy de mantener sus reservas intactas refuerza su reputación como un «acumulador institucional» de BTC. Sin embargo, la admisión de que la venta no está completamente descartada introduce un nuevo nivel de riesgo. En situaciones de estrés del mercado, podrían verse obligados a liquidar parte de su pool de BTC, lo que podría presionar los precios a la baja.

Para los inversores minoristas y entusiastas de Bitcoin, esta situación pone de manifiesto que incluso los grandes tenedores institucionales pueden cambiar de rumbo en circunstancias extremas, un recordatorio de que el mercado de criptomonedas sigue siendo volátil.

A pesar de estos riesgos potenciales, la actual estructura financiera de Strategy y su reciente comportamiento de compra sugieren que una venta no es probable en el corto plazo.