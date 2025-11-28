Strategy revela información crucial sobre su deuda y el precio del Bitcoin

Strategy Reafirma su Solidez Financiera y Confianza en Bitcoin

En medio de un entorno turbulento para los activos digitales, Strategy sale a la luz con un mensaje tranquilizador sobre su estabilidad financiera y su compromiso continuo con Bitcoin.

Un Respaldo Financiero Sólido

En un reciente comunicado, Strategy aseguró la fortaleza de su estructura financiera, enviando una señal tranquilizadora a los inversores en un momento de tensión en el mercado. La empresa destaca su métrica interna, el «BTC Rating», que compara el valor de sus reservas en Bitcoin con su deuda convertible, arrojan cifras positivas incluso en circunstancias complicadas.

Indicadores que Respaldan su Estrategia

Según este indicador, si el precio de Bitcoin cayera a u$s25.000, la relación de activos a deudas se mantendría en 2.0. Esto significa que sus tenencias en BTC seguirían duplicando su pasivo.

En un escenario más optimista, con Bitcoin valorado en su costo promedio de adquisición de aproximadamente u$s74.000, el rating asciende a 5.9 veces la deuda convertible, resaltando aún más la robustez de su situación financiera.

Reservas Estratégicas de Bitcoin

La compañía, según los últimos informes, posee alrededor de 649.870 BTC, lo que la convierte en líder mundial en reservas corporativas de Bitcoin, con un valor estimado de u$s56.990 millones.

Además de su deuda convertible de aproximadamente u$s8.214 millones, que se vencerá entre 2028 y 2032, Strategy mantiene obligaciones en acciones preferentes por u$s7.779 millones, llevando su total de obligaciones a cerca de u$s15.993 millones, respaldadas por un «BTC Rating consolidado» de 3,6 veces.

Medidas Proactivas ante la Volatilidad

Frente a la reciente caída del precio del Bitcoin, que alcanzó mínimos por debajo de u$s82.000, Strategy ha tomado medidas para diversificar sus riesgos. Ha trasladado parte de sus tenencias a diferentes custodios para mitigar las preocupaciones relacionadas con la seguridad de los activos digitales.

La Necesidad de Aclaraciones

La fuerte caída en el precio de Bitcoin ha generado ansiedad entre los inversores, lo que ha afectado el valor de la acción de Strategy, que ha sufrido una disminución de cerca del 49% desde octubre. Esta situación ha suscitado rumores sobre una posible exclusión de índices bursátiles globales, lo que podría provocar ventas masivas.

Conscientes de este panorama, la firma decidió hacer público su metric de riesgo interno, afirmando que su balance está «sobrecolateralizado», lo que significa que cuenta con más activos que deudas, incluso en situaciones críticas.

Un Mensaje de Confianza

Con este comunicado, Strategy quiere dejar en claro su confianza en su balance financiero y su apuesta a largo plazo por Bitcoin. Al resaltar métricas como el «BTC Rating», intenta calmar temores sobre la volatilidad, asegurando que está en una posición sólida para enfrentar los desafíos futuros.