Suben 2.8% Luz y Gas en Diciembre de 2025

A partir del 1 de diciembre, se implementan incrementos en los costos de electricidad y gas en Argentina, una medida que responde a la inflación y afecta a todos los sectores.

El 1 de diciembre marca el inicio de nuevos aumentos en las tarifas de electricidad y gas en Argentina. Desde la Secretaría de Energía, se han anunciado incrementos del 2,8% en ambos servicios, conforme a las resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Detalles de los Aumentos Tarifarios

Las resoluciones 797/2025 y 798/2025, publicadas recientemente, impactarán en usuarios residenciales, comerciales e industriales. En el caso de Edesur, el ENRE aprobó un ajuste del 1,86% en el Costo Propio de Distribución (CPD), resultado del ajuste inflacionario e incrementos previstos en su revisión quinquenal.

Adicionalmente, se implementaron aumentos del 3,27% en el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y del 5,87% en el Precio Estacional del Transporte (PET).

Impacto en Diferentes Categorías de Usuarios

El efecto final en las facturas variará según la categoría del hogar. Los usuarios de Nivel 1 deberán abonar la tarifa completa, mientras que los de Nivel 2 y Nivel 3 conservarán bonificaciones basadas en rangos de consumo. El gobierno ha propuesto un nuevo esquema de subsidios dirigido a hogares vulnerables, que se presentará en una consulta pública.

Cómo se Ajustan las Tarifas en Edenor

En Edenor, se prevé un incremento del 1,93% en el Costo Propio de Distribución, resultante de ajustes inflacionarios y revisiones quinquenales. Esta compañía también verá cambios en las tarifas para usuarios-generadores, clubes de barrio y entidades sin fines de lucro.

Actualización de Tarifas de Gas Natural

Para el gas natural, la resolución 917/2025 del ENARGAS introduce un nuevo cuadro tarifario que abarca tres componentes: los precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, los aumentos de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y los ajustes mensuales definidos en las Reglas Básicas de las Licencias.

Nuevo Esquema de Subsidios Energéticos para 2026

A partir del 1 de enero de 2026, el Gobierno Nacional implementará un nuevo esquema de subsidios donde residencias y consumidores de gas verán cambios significativos. Este nuevo sistema se enfocará en aquellos hogares que realmente necesitan apoyo, cerrando el acceso a muchos sectores de clase media que hasta ahora beneficiaban de subsidios.

Criterios para Acceder a Subsidios a Partir de 2026

Los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (aproximadamente $3.641.397 mensuales) podrán acceder a subsidios. Este cambio implica que muchos ciudadanos de clase media perderán acceso a dicho beneficio y deberán afrontar el costo total de sus servicios.