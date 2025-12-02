Suben los combustibles en Córdoba: nuevos precios tras la actualización del impuesto nacional

Los combustibles en Argentina sufrieron un nuevo incremento esta semana, impulsado por cambios en la legislación impositiva. Esta medida afecta directamente a los precios de la nafta y el gasoil, generando preocupación entre los consumidores.

Desde el inicio de la semana, los precios de los combustibles han experimentado ajustes en todo el país, tras la implementación del decreto 840. Este decreto se basa en el aumento del Impuesto al Combustible Líquido (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), resultando en incrementos que impactan directamente en los bolsillos de los usuarios.

Detalles de los Nuevos Precios

La reciente modificación, dispuesta por el Gobierno nacional, ha establecido un aumento fijo de $16,37 por litro para la nafta súper y de $13,54 para el gasoil. Aunque estos valores son directos y se reflejan en las estaciones de servicio, el ajuste final puede variar dependiendo de las decisiones de cada empresa y del lugar donde se despache el combustible.

Impacto Regional

En las diferentes provincias, las actualizaciones de precios han sido inmediatas. En las estaciones de servicio se pueden observar los siguientes precios:

Nafta súper: $1.741;

V-Power: $2.019;

Evolux: $1.779;

V-Power diésel: $1.978;

GNC: $539.

Reacciones y Expectativas

La decisión de incrementar los precios a través de impuestos en lugar de hacerlo por vía de las empresas petroleras ha generado diversas reacciones. Si bien se espera que cada compañía ajuste sus tarifas finales, se prevé que estos precios se mantendrán elevados en un contexto de constante cambio económico.