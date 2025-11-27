Suben los precios de la carne en diciembre: ¿Cuándo es el mejor momento para comprar?

Aumento de Precio de la Carne: Claves para Entender el Mercado en Diciembre

La carne en Argentina está por experimentar un notable aumento en sus precios, y es vital que los consumidores estén preparados para anticipar sus compras. En una conversación con Canal E, Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes, explicó los factores que están detrás de este fenómeno.

Factores que Impulsan el Precio

Schiariti adelantó que el incremento en los precios de la carne se dará «en los próximos días», atribuyéndolo a condiciones climáticas adversas y a una menor oferta. Según el especialista, «los animales de consumo se están terminando, están vaciándose los corrales», resultado de periodos de sequías e inundaciones que han afectado la producción. A esta situación se suma un clásico en diciembre: el aguinaldo, que pone más dinero en el bolsillo de la gente.

Este aumento del poder adquisitivo ha llevado a que el consumo mensual crezca un 5%, alcanzando un promedio de 49,1 kilos per cápita al año. A pesar de que el precio de la carne en el mercado mayorista subió un 21%, el aumento en las carnicerías fue de solo un 7%. Schiariti afirmó que «la cadena absorbió gran parte del aumento», ayudando a contener los precios para el consumidor final.

Anticipar Compras: ¿Es una Buena Idea?

Consultado sobre si conviene adelantar las compras, Schiariti fue contundente: sí. Según él, cortes como matambre y pechito estarán más asequibles en la última semana de noviembre. «Seguramente se podrá comprar más barato ahora que en la segunda o tercera semana de diciembre», subrayó, anticipando un incremento cercano al 10% en la primera quincena del mes. Sin embargo, recomendó a los consumidores asegurarse de tener un almacenamiento adecuado, ya que «hace falta el frío» para conservar estos cortes navideños.

Sobre el abastecimiento, Schiariti tranquilizó a los consumidores, afirmando que «siempre hay carne para todos», resaltando que el consumo interno se basa en el novillito de 350 a 380 kilos. No obstante, advirtió que los precios podrían fluctuar si la demanda es inusualmente alta.

Exportaciones y su Impacto en el Mercado Local

El presidente de la Cámara también desmintió el mito de que los productores prioricen la exportación, aclarando que «la exportación la hace la industria, no los productores». Afirmó que Estados Unidos y la Unión Europea han aumentado sus cuotas de importación debido a problemas de producción interna, lo que permitirá a Argentina y Brasil incrementar sus exportaciones entre un 25% y un 30%.

Esta dinámica es favorable para la industria, pues los cortes exportables son específicos y el resto queda para el mercado interno. «Habrá una mayor cantidad de cortes que no se exportan para el mercado interno», lo que debería ayudar a mantener los precios más estables en el corto plazo.