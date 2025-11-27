¿Subirá el pasaje de la Línea 1 del Metro de Lima? La clara respuesta del MTC.

Incrementos en el Pasaje del Metro de Lima: Lo que Debes Saber

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú está analizando un ajuste en las tarifas de la Línea 1 del Metro de Lima, lo que ha generado preocupación entre los usuarios que dependen de este servicio vital.

Durante el «III Foro Ciudades Inteligentes: Metros y trenes de Cercanía para Lima», el director de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transporte del MTC, Jorge Salas Ojeda, abordó la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Este diálogo es crucial para entender el futuro del transporte urbano en la capital peruana.

Aumento en la Demanda del Metro de Lima

La Línea 1 actualmente transporta a alrededor de 600,000 usuarios diariamente, y se anticipa que esta cifra aumente significativamente con futuras conexiones a otros sistemas de transporte, como la Línea 2 y el Metropolitano. La creciente afluencia de pasajeros, que se estima crecerá un 11% cada año, ha llevado a un estado de «operación saturada».

Retos y Propuestas para Mejorar el Servicio

La sobrecarga del servicio ha dado lugar a largos tiempos de espera y trenes abarrotados durante las horas pico. En respuesta a esta situación, el MTC está considerando inversiones que podrían incluir la instalación de puertas de seguridad en los andenes y la digitalización del proceso de recarga de tarjetas.

Salas Ojeda destacó que, con estos cambios, se podría mejorar tanto la seguridad como la fluidez del viaje, previniendo accidentes en la zona de acceso y eliminando las largas filas para realizar recargas.

Proyección de Tarifas y Presupuestos

Ahora, la tarifa actual de S/ 1.50 es un valor competitivo en comparación con otros sistemas, como el Metropolitano y los corredores complementarios. Sin embargo, cualquier eventual incremento será justificado y acorde con evaluaciones técnicas y presupuestarias. Salas remarcó que la tarifa no es solo un beneficio para el concesionario, sino una necesidad para financiar el gasto público y el desarrollo del sistema.

Aunque aún no hay una fecha precisa para el ajuste de tarifas, el MTC está llevando a cabo estudios y previsiones mediante ProInversión, el organismo encargado de supervisar las inversiones en el sector transporte, para establecer el monto adecuado.