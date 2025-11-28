Subsidios Energéticos 2026: ¿Qué Hogares se Beneficiarán?

El Gobierno Nacional implementará un nuevo esquema de subsidios energéticos a partir del 1 de enero de 2026, lo que promete modificar drásticamente la forma en que los hogares argentinos acceden a estos beneficios.

Un Nuevo Régimen de Subsidios para Todos

A partir de 2026, el nuevo marco se enfocará en los usuarios residenciales de electricidad y gas, así como en aquellos que utilizan garrafas. Con una consulta pública abierta por 15 días, se anticipan aumentos en las facturas y una reducción significativa de los subsidios generales.

¿Quiénes se Beneficiarán a Partir de 2026?

La Secretaría de Energía ha anunciado que ahora los subsidios se concentrarán en los hogares más necesitados, eliminando el sistema anterior en el que varios niveles de subsidio coexistían. En la nueva estructura, los hogares se clasificarán en dos grupos: aquellos con derecho a subsidios y aquellos que no.

Para calificar, los hogares deberán tener ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, aproximadamente $3.641.397 mensuales, lo que significa que muchos sectores de clase media perderán acceso al subsidio.

Impacto en las Tarifas y Bonificaciones

Los nuevos lineamientos afectarán las bonificaciones disponibles para quienes califiquen. En el caso de la electricidad, los hogares beneficiarios recibirán una bonificación del 50% durante todo el año, aplicable sobre 300 kWh en los meses de mayor consumo. Para el gas, los subsidios se concentrarán sólo entre abril y septiembre.

Este sistema también incluirá una bonificación extraordinaria del 25% en enero, lo que significará un subsidio total del 75% en electricidad para ese mes.

Los Nuevos Beneficios del Programa Hogar

El Gobierno también buscará eliminar distorsiones del sistema anterior relacionado con el Programa Hogar, donde se registraron 2.59 millones de beneficiarios que no cumplían con los requisitos. Muchos de ellos eran hogares de altos ingresos o incluso personas fallecidas.

Con las actualizaciones, aproximadamente 3.364.065 usuarios del Programa Hogar serán trasladados automáticamente al nuevo esquema sin necesidad de reinscripción, aunque tendrán la opción de actualizar su información mediante una declaración jurada.

Inscripciones para Nuevos Beneficiarios

Aquellos que utilicen gas propano indiluido y garrafas de GLP de 10 kilos podrán registrarse a partir de enero en el sitio oficial del Gobierno, lo que abrirá la puerta a un mayor número de beneficiarios.