Sucamec en crisis: empresarios y agentes sin licencias por extorsiones y robos

En Lima, la inquietante combinación de extorsiones y robos ha llevado a muchos a buscar protección a través de licencias de armas, solo para encontrarse atrapados en un complejo proceso burocrático que parece no tener fin.

El deseo de protegerse ante la creciente inseguridad ha impulsado a numerosos ciudadanos y empresarios en Lima a solicitar licencias para portar armas. Sin embargo, este camino se ve bloqueado por un laberinto de trámites que genera más angustia que soluciones. La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), la entidad responsable de regular estos permisos, se ha convertido en el foco de insatisfacción y frustración.

Burocracia en el Recorrido Hacia la Protección

Un empresario de 22 años, propietario de un negocio en una de las zonas más prósperas de Lima, ha compartido su experiencia: “Estoy tramitando la licencia L1 para defensa personal. Han pasado más de dos años y aún no tengo una respuesta clara”, cuenta, evidenciando el retraso por encima del máximo legal de 21 días hábiles.

El Impacto en las Empresas de Seguridad

No solo los ciudadanos están afectados. Las empresas de seguridad y sus agentes se encuentran en la misma situación. La incongruencia entre la necesidad de protección y la inacción de Sucamec ha desencadenado un parón en sus operaciones. Un representante del sector destacó que más de cien agentes están sin trabajo debido a la falta de licencias, lo que pone en riesgo la seguridad de quienes manejan grandes sumas de dinero y protegen instalaciones críticas.

La Voz de la Contraloría

La Contraloría General de la República ha señalado que Sucamec no respeta los plazos establecidos, lo que se traduce en una negativa a cumplir con el deber de otorgar licencias. Según un representante de la Contraloría, “las demoras pueden llegar a cuarenta o cincuenta días, perjudicando gravemente a los usuarios”. Este proceder ha suscitado dudas sobre la legalidad del mismo.

Testimonios de Inseguridad y Desesperación

Las historias de quienes buscan una licencia son desalentadoras. Un joven empresario, víctima de múltiples robos y extorsiones, relató que le han solicitado sumas que alcanzan los cincuenta mil soles para garantizar su seguridad. A pesar de cumplir con todos los requisitos y aprobar los estudios psicotécnicos, su solicitud ha sido rechazada en múltiples ocasiones.

Cuestionamientos a la Gestión de Sucamec

Además de la lentitud en la emisión de licencias, Sucamec ha sido objeto de críticas por la gestión de armas incautadas. Se han acumulado miles de armas en sus depósitos, algunas incluso sin un inventario adecuado, lo que plantea serias preocupaciones sobre la eficiencia y transparencia de la entidad.

Caminos Hacia la Solución

En respuesta a la creciente presión, Sucamec anunció planes para optimizar el monitoreo virtual de trámites. Sin embargo, muchos empresarios siguen esperando respuestas después de prolongados períodos de incertidumbre.