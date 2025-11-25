Suspensión de la Policía ‘Tiktoker’: Detalles sobre su polémico contenido erótico

Una oficial de la Policía de la Ciudad, identificada como Nicole V., ha sido suspendida tras la revelación de que grababa y compartía videos eróticos vistiendo su uniforme de trabajo. Este insólito caso ha desatado una serie de cuestionamientos sobre la integridad y la ética en las fuerzas de seguridad.

La situación salió a la luz cuando la agente, con más de tres años de servicio, solicitó licencia médica. Durante una evaluación psicofísica, los profesionales se sorprendieron al descubrir su cuenta en redes sociales, repleta de videos explícitos en los que lucía su uniforme.

Contenido Explícito en Redes Sociales

Nicole V. compartía contenido erótico en plataformas como TikTok, X y OnlyFans. A pesar de las restricciones de contenido para adultos en TikTok, la oficial no dudó en aprovechar OnlyFans para monetizar sus videos, mostrándose en situaciones provocativas con otras personas.

Policía suspendida por subir videos: ¿Una red de explotación detrás? captura de redes

La Historia Detrás de la Decisión

Nicole explicó que su decisión de filmarse surgió de una necesidad económica. En un testimonio, reveló que se encontraba en tratamiento por violencia de género y percibía menos de la mitad de su sueldo durante su licencia. «Con una hija a mi cargo y recursos limitados, buscar otra fuente de ingresos se volvió urgente», afirmó en una entrevista.

Facturación Impactante

En ese mismo espacio, Nicole reveló que logró generar hasta 6 millones de pesos en un mes a través de su contenido en OnlyFans, en contraste con los 600.000 pesos que ganaba en la Policía.

Nicole V., la expolicía que se convirtió en influencer de contenido erótico

Investigación en Marcha

Tras la viralización del caso, un abogado ha presentado una denuncia ante el Fuero Federal, instando a que se investigue la posible existencia de delitos como trata de personas o proxenetismo en relación con la actividad de Nicole y otros perfiles similares en las redes.

En su presentación ante los Tribunales de San Martín, el abogado indicó que ha identificado varios perfiles activos que publican contenido sexualizado, algunos de ellos trabajando en conjunto. No obstante, un informe elaborado por sus superiores resalta que la conducta de Nicole «afecta notablemente el prestigio de la institución» y constituye un «uso indebido de las prendas y equipo policial asignado».