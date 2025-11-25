“T-MEC 2025: ¿México a un paso de levantar la prohibición de vaporizadores?”

Un nuevo análisis del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá podría cambiar el curso de la política mexicana sobre vaporizadores, ofreciendo una luz de esperanza para su legalización.

La revisión del T-MEC programada para 2025 presenta una oportunidad única para discutir y evaluar la actual prohibición del vapeo en México, un enfoque inédito a nivel global.

Voces a Favor del Cambio

Organizaciones como México y el Mundo Vapeando están abogando por derogar la prohibición constitucional al vapeo, vigente desde este año. Juan José Cirión Lee, presidente de la organización, sostiene que este proceso de revisión podría impulsar a México a alinearse con las regulaciones vigentes en Estados Unidos y Canadá, donde estos dispositivos son aceptados.

Impacto de la Prohibición Actual

La prohibición ha permitido que el crimen organizado controle la importación y venta de vaporizadores, una situación que contradice los esfuerzos de las autoridades estadounidenses por erradicar el narcotráfico en la región.

La revisión del T-MEC podría abrir nuevas posibilidades para el vapeo en México.

Comparativa Internacional

Desde Ginebra, Cirión Lee destacó que México es el único país en el mundo que ha prohibido los vaporizadores a nivel constitucional. Contrariamente, naciones como Francia y el Reino Unido han integrado los cigarrillos electrónicos en sus estrategias de salud, considerando estos dispositivos como alternativas para la reducción de daños.

Evidencia Científica Ignorada

Según estudios, los vaporizadores son hasta 95% menos dañinos que los cigarrillos tradicionales. Sin embargo, esta información ha sido pasada por alto por las autoridades mexicanas, que han optado por un enfoque ideológico en lugar de uno basado en la evidencia científica.

Críticas a la Política Actual

Cirión Lee también subrayó lo que denomina «colonialismo filantrópico,» al referirse al apoyo que México ha recibido de la Fundación Bloomberg, advirtiendo que las decisiones de las autoridades pueden estar influenciadas por intereses externos.

La revisión del T-MEC podría ser el momento decisivo para que México ajuste su política sobre el vapeo a estándares internacionales, evitando los efectos no deseados de la prohibición, que incluyen la expansión del comercio ilegal.