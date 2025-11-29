Tandil Fiesta del Queso 2025: Fechas y Atracciones Imperdibles

La ciudad de Tandil, conocida por su producción de quesos y salames, se prepara para la séptima edición de la Fiesta del Queso Tandilero, un evento que celebra la rica tradición gastronómica de la región mientras impulsa el turismo local.

Fechas y Actividades Imperdibles

La fiesta se llevará a cabo del 6 al 8 de diciembre de 2025, en la icónica Diagonal del Parque Independencia, con entrada libre y gratuita. Los asistentes podrán disfrutar de shows en vivo, charlas y degustaciones guiadas de más de 50 variedades de quesos locales.

Productores artesanales, cocineros y especialistas estarán presentes para compartir sus conocimientos sobre la maduración de quesos y los secretos para lograr maridajes perfectos con vinos regionales.

Un Viaje a las Raíces del Queso Tandilero

La tradición de la producción quesera en Tandil se remonta a finales del siglo XIX, cuando inmigrantes europeos, principalmente de España, Italia y Suiza, llegaron a la zona. Con ellos, llevaron técnicas de elaboración láctea que encontraron un ambiente propicio en la Sierra de Tandil, gracias a su clima templado y pasturas abundantes.

Entre los quesos más emblemáticos se encuentra el “Banquete”, un queso artesanal de masa semidura que destaca por su sabor intenso. Otros quesos como el pategrás, sardo y regianito también forman parte de la rica oferta local.

Programa de la Fiesta del Queso Tandilero

Sábado 6 de diciembre

10:00 – Apertura

12:00 – Cata Sensorial (Carpa Quesera)

14:00 – Tour Quesero

19:30 – Acto Central

23:00 – Cierre musical con Amar Azul

Domingo 7 de diciembre

10:00 – Apertura

12:00 – Cata Sensorial (Carpa Quesera)

14:00 – Clase de cocina para niños con Marina Montenegro

20:30 – Cocina en Vivo con Emilio Pardo

Lunes 8 de diciembre

10:00 – Apertura

12:00 – Cata Sensorial (Carpa Quesera)

18:15 – Cocina con Gastón Santamarina

21:30 – Sorteo de la Carretilla de Quesos