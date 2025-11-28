Tanti se alista para inaugurar su nuevo municipio y redefine tasas ante el gobierno de Milei

La localidad de Tanti se prepara para un cambio significativo con la apertura de su nuevo edificio municipal, un proyecto que va más allá de lo administrativo y busca fortalecer la autosuficiencia local. Emiliano Paredes, intendente y promotor de esta iniciativa, asegura que esta obra marcará un hito en la historia del municipio.

Un Proyecto Ambicioso que Transciende Gestiones

El nuevo inmueble, adquirido en remate tras la quiebra de una excooperativa, implicó una inversión municipal cercana a los 250 millones de pesos. Paredes anunció que la centralización de las oficinas hará que la gestión municipal sea más ágil y accesible: “Ya no será un laberinto”, afirmó el intendente.

Inauguración: Un Evento que Combina Cultura y Progreso

La inauguración está programada para el 19 de diciembre y servirá de marco para la apertura de la temporada turística del Anfiteatro Municipal, con el espectáculo de Los Caligaris. Tanti se prepara para recibir el Año Nuevo con un enfoque renovador, combinando infraestructura y entretenimiento.

Gestión Financiera: Alineando Tarifas con la Realidad Económica

Mientras el nuevo edificio se alista para recibir a los ciudadanos, la administración municipal también trabaja en el presupuesto para 2026. Emiliano Paredes destaca que es necesario actualizar las tarifas de servicios públicos, alineándolas con la inflación del país, que ronda el 35%. “El costo del agua en Tanti es de 8.000 pesos al mes, un gasto que realmente se puede gestionar”, puntualizó el intendente.

El Rol del Municipio como Protector ante Recortes Nacionales

Ante los recortes de servicios nacionales, Tanti se ha visto obligado a intervenir. Paredes explica que, tras la eliminación del colectivo urbano, el municipio ha asumido costos significativos para mantener el servicio, lo que demuestra un compromiso con el bienestar de la población. “Si la Nación reduce sus aportes, nosotros debemos actuar rápidamente”, dijo.

Un Estado Interventor: Propuesta y Desafío

El intendente se posiciona a favor de un Estado que intervenga de manera eficiente, en contraposición a otros modelos de gestión. “Gobernar sin políticas públicas robustas no es viable. En Tanti estamos demostrando que se puede gobernar con un Estado presente y solidario”, aseguró.

Compromiso con la Comunidad: Más Allá de la Administración

Paredes concluye que es fundamental que el municipio actúe en beneficio de sus ciudadanos. “No basta con acumular recursos, se requieren políticas que realmente impacten en la vida de la gente”, afirmó, reafirmando su visión de una gestión orientada hacia el servicio público.