Tapa del Diario PERFIL: Sábado 29 de Noviembre de 2025

Sumérgete en lo más destacado de la edición 2.090 del Diario PERFIL, donde la actualidad, la política y el entretenimiento se entrelazan en una única narración.

Este sábado 29 de noviembre de 2025, el *Diario PERFIL* trae consigo una variedad de suplementos que abordan desde aspectos informativos hasta temas de entretenimiento, incluyendo: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos.

Un análisis sobre el crédito de los bancos de Wall Street

Los US$ 20 mil millones de los bancos no llegaron por las dudas de Bessent. La demora en la activación del préstamo no se debió a las entidades de JPMorgan, sino a la falta de claridad y rapidez en la aplicación de las garantías del Tesoro de Estados Unidos.

Milei y su búsqueda espiritual

El presidente Javier Milei ha encontrado en el uruguayo Richard Kaufmann un guía espiritual, fusionando una visión new age con su enfoque ideológico.

El periodismo como pilar democrático

La crítica y el ejercicio de un periodismo profesional son fundamentales para la democracia, y eso ha generado descontento en quienes consideran que poseen la única verdad.

Conflictos en la Legislatura Bonaerense

Kicillof. El gobernador enfrenta una doble problemática interna y externa en la Legislatura de la Provincia.

Entre las novedades, la juramentación de senadores, excepto Lorena Villaverde, que sigue en la cuerda floja.

Innovaciones culturales y noticiosas

El Instituto Cervantes planea reescribir el ‘Quijote’ con inteligencia artificial, manteniendo viva la literatura clásica en la era digital.

Presupuestos y controversias

Presupuesto. La Ciudad de Buenos Aires, tras debates prolongados, ha aprobado su normativa fiscal para 2026, introduciendo innovaciones significativas.

Furlán. El líder de la UOM, Abel Furlán, analiza los motivos detrás del voto de los despedidos de Whirlpool a favor de La Libertad Avanza.

Internacionales en la mira

Hong Kong. Nueve detenidos tras un trágico accidente que dejó 128 muertos, que se atribuyó a andamios de bambú inflamables.

Elon Musk. El magnate, desafiante ante las investigaciones de la UE sobre su plataforma X, continúa su enfoque imparable.

Trump intensifica su política antimigrantes tras un atentado cerca de la Casa Blanca.

Inicio del ciclo escolar y accidentes impactantes

Ocho de cada diez escuelas en Argentina inician sus clases antes del amanecer.

Conmoción por un accidente vehicular. Un conductor, tras un choque, se atrincheró en su auto con niveles alarmantes de alcohol en sangre.

Río revuelto en el deporte

Guerra en el fútbol: Verón arremete contra la AFA y advierte sobre los peligros para Estudiantes en 2026.

En esta edición también colaboran: Burgueño, Calvo, Curia, Guebel, Kohan, Haime, López, Garay, Giampaolo, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.