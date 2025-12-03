Tensión Empresarial: Cansados de Ser Espectadores del Ministro de Economía

La inminencia del último almuerzo anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CICyP) genera un clima de expectativa que no se veía en años. El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, analizó en Canal E las preocupaciones de los empresarios argentinos y lo que realmente esperan de Luis Caputo.

Maciel enfatizó que este encuentro se ha convertido en un termómetro para el gobierno de Javier Milei. No obstante, la percepción de los empresarios ha cambiado drásticamente; ya no desean escuchar diagnósticos obsoletos, sino que buscan respuestas concretas sobre el futuro económico del país. «No me hablás nunca de lo que va a pasar», apuntó, reflejando la inquietud del G6.

La Confirmación de Caputo y la Búsqueda de Soluciones

Los ojos están puestos en la asistencia de Luis Caputo, quien, tras una ausencia anterior donde envió a Federico Sturzenegger, ahora tiene la oportunidad de reafirmar su posición. Desde el Ministerio de Economía aseguraron que «Caputo va a estar», pero eso no disipa la ansiedad de los empresarios que buscan anuncios concretos y soluciones efectivas.

Maciel manifestó que Caputo llega fortalecido tras el reciente resultado electoral, confiado en que «se hizo todo bien hasta ahora». Sin embargo, el mensaje que los empresarios desean escuchar es claro: “Ya van dos años de sufrimiento, ¿cuándo comenzaremos a ver crecimiento?”.

Demandas Claras del Sector Empresarial

Los empresarios no solo piden previsibilidad, sino un plan específico que promueva un mejor desempeño económico. “No alcanza con hablar de reformas; necesitamos condiciones que impulsen el consumo y la competitividad”, afirmó Maciel, subrayando la necesidad de señales microeconómicas que acompañen a la macroeconomía ordenada.

El Descontento del Empresariado

La insatisfacción entre los empresarios también se ve reflejada en la falta de comunicación directa con el ministro. “Las entidades del exterior se reúnen con él más frecuentemente que nosotros”, denunció, evidenciando un cambio en el humor del sector: “Están cansados de ser meros espectadores que aplauden”.