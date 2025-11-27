Tether detiene operaciones en Uruguay por altos costos de energía

La reconocida empresa detrás de la stablecoin USDT, Tether Holdings Ltd., ha decidido poner fin a sus operaciones en Uruguay, generando preocupación por el futuro del sector energético y tecnológico en la región.

Desarrollo de Operaciones y Despidos Masivos

Tether Holdings Ltd. ha confirmado el cierre total de sus actividades en Uruguay y el despido de 30 de sus 38 empleados. Esta noticia llegó durante una reunión con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde la compañía expuso las razones detrás de esta sorprendente decisión.

Una Inversión que Prometía Desarrollar Tecnología

El proyecto de Tether en el país estaba diseñado para ser una de las mayores inversiones tecnológicas, estimando desembolsar alrededor de 500 millones de dólares. La iniciativa incluía la instalación de tres centros de procesamiento de datos en las localidades de Florida y Tacuarembó, así como un parque de generación de energía eólica y solar de 300 MW.

Factores Clave que Impidieron la Rentabilidad

A pesar de que se ejecutaron más de 100 millones de dólares de la inversión inicial, el aumento de costos energéticos se volvió insostenible. Según Tether, los altos precios del peaje eléctrico en Florida fueron determinantes para frenar el proyecto.

Esquemas de Tarifas en el Punto de Mira

Desde noviembre de 2023, la empresa había solicitado un esquema tarifario más competitivo, considerando alternativas como el cambio a peajes de 150 kV. Sin embargo, estas propuestas no lograron avanzar y, como resultado, el proyecto se perdió viabilidad económica.

Conflictos Potenciales y Desenlaces Incertidumbres

En septiembre, las tensiones aumentaron cuando se difundieron rumores sobre la posible salida de la empresa del mercado uruguayo. Se mencionó que la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) había interrumpido el suministro eléctrico debido a impagos, aunque Tether ha negado que su decisión se deba a conflictos por deudas con los proveedores.

Un Futuro Incierto para el Ecosistema Energético Uruguayo

El retiro de Tether plantea preguntas sobre el desarrollo del sector energético y tecnológico en Uruguay. La nación ahora enfrenta el desafío de replantear su postura respecto a los megaproyectos de minería cripto, un campo que depende críticamente de la estabilidad y el costo de la energía.

A medida que Tether redefine su estrategia en la región, el impacto de esta decisión se sentirá en múltiples niveles, cuestionando la posibilidad de un futuro más sostenible en la infraestructura energética uruguaya.