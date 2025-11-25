Tether impulsa su crecimiento en la región con una inversión estratégica

Tether, la fuerza detrás de la famosa stablecoin USDT, da un paso audaz en el mercado latinoamericano con una inversión estratégica en Parfin, una firma pionera en soluciones cripto.

Tether continúa fortaleciendo su presencia en América Latina al anunciar una inversión significativa en Parfin, una empresa de infraestructura cripto que promueve la emisión de tokens y la gestión documental comercial. Esta alianza permitirá a una variedad de entidades financieras adoptar tecnologías basadas en blockchain, facilitando la transición hacia un ecosistema digital más robusto.

Parfin: Innovación en el Ecosistema Cripto

Fundada en 2019 y con bases en Londres y Río de Janeiro, Parfin se destaca por ofrecer soluciones que permiten la tokenización de activos y la liquidación on-chain para empresas. El acuerdo entre Tether y Parfin no solo busca potenciar sus operaciones, sino también abrir un abanico de nuevas posibilidades para bancos e instituciones que quieren digitalizar sus procesos.

Fortaleciendo el Sistema Financiero

Para Tether, este movimiento es crucial, ya que busca hacer que la infraestructura cripto sea más accesible en mercados donde el sistema financiero tradicional aún enfrenta limitaciones. La firma considera que el USDT se consolida como una herramienta esencial para transacciones transfronterizas, la tokenización de activos del mundo real y el financiamiento comercial.

Ambiciosa Inversión en Neura

Además de su apuesta por Parfin, Tether está en conversaciones para invertir hasta u$s1.150 millones en Neura, una startup alemana de robótica. Este nuevo movimiento, revelado por Financial Times, representa uno de los esfuerzos más destacados de la compañía en el sector de la inteligencia artificial.

Expansión Diversificada

La potencial inversión en Neura se sumaría a las 140 empresas que Tether ya respalda, reafirmando su estrategia de diversificación en sectores como:

Minería de Bitcoin

Inteligencia artificial

Energía

Finanzas

Deportes

Resultados Financieros de Tether

Durante los primeros tres trimestres de 2025, Tether reportó más de u$s10.000 millones en beneficios netos, continuando con una tendencia ascendente que inició en 2024, cuando obtuvo u$s13.400 millones. Estos resultados posicionan a Tether entre las empresas más rentables del mundo, en relación con su cantidad de empleados.

El sólido modelo de negocio de Tether se fundamenta en los intereses derivados de los bonos del Tesoro de EE.UU., que respaldan su stablecoin, con una capitalización que alcanza los u$s184.000 millones.