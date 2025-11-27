Tether se posiciona como uno de los principales compradores de oro a nivel mundial

Tether, la prominente stablecoin, ha dado un firme paso hacia la diversificación y expansión de su alcance global, incorporando oro a sus reservas y ofreciendo créditos en el ámbito de las materias primas. Esto marca un hito en su estrategia para fortificar la confianza en su moneda digital.

Tether, la fuerza detrás de la stablecoin USDT, ha incrementado su inversión en oro, posicionándose como uno de los principales compradores del metal precioso a nivel mundial. Con 116 toneladas de oro físico en su posesión, la empresa se equipara a naciones como Corea del Sur, Hungría y Grecia, según un análisis realizado por Jefferies.

En el último trimestre, las adquisiciones de Tether representaron aproximadamente el 2% de la demanda global de oro, mostrando así su significantiva influencia en el mercado. Además, cerca del 12% de las compras de oro por parte de bancos centrales fueron realizadas por la compañía, colocándola como el mayor poseedor de oro fuera de estos organismos.

El Financial Times ha sido el encargado de revelar cómo Tether ha superado a países clave en la compra de oro como Kazajistán, Brasil y Turquía, lo que subraya su creciente importancia en el sector y su estrategia para fortalecer la confianza en su stablecoin.

Tether busca reforzar su imagen y responder a críticas sobre la naturaleza de sus activos incorporando oro físico en su portafolio. Esta estrategia, según el informe de Jefferies, «probablemente haya reducido la incertidumbre sobre la estabilidad de USDT».

Además, la compañía está ampliando su enfoque hacia otros mercados. Paolo Ardoino, CEO de Tether, anunció que han otorgado u$s1.500 millones en créditos a traders de materias primas, utilizando tanto efectivo como USDT para facilitar liquidez en las cadenas de suministro. «Vamos a expandirnos drásticamente», afirmó, refiriéndose en especial a los sectores de agricultura y petróleo.

Tether apuesta por el oro como un activo clave en su estrategia de reservas

La Estrategia Dorada de Tether

Este cambio hacia la combinación de reservas en oro y financiamiento de commodities simboliza una transformación en la estrategia de Tether, que busca consolidarse como un actor financiero influyente en mercados tradicionales, más allá de su rol como emisor de stablecoins.

Esta maniobra podría generar un impacto duradero en la dinámica del oro, un activo que ha sido durante mucho tiempo dominado por bancos centrales y grandes fondos de inversión. Al respaldar USDT con oro físico, Tether no solo intenta fortalecer su reputación de estabilidad, sino que también introduce una nueva presión en el mercado del metal, marcando un hecho innovador en la relación entre el criptoespacio y los activos tradicionales.