Tetra Pak lanza plataforma para modernizar fábricas con inteligencia artificial

Tetra Pak ha presentado su innovador portafolio en Automatización y Digitalización, denominado Tetra Pak® Factory OS™, en el marco del evento Gulfood Manufacturing en Dubái. Esta herramienta busca revolucionar la manera en que se producen los alimentos y bebidas, preparando las fábricas para un futuro tecnológico.

«Tetra Pak® Factory OS™ es más que un simple paquete tecnológico; representa nuestra visión del futuro de la producción de alimentos y bebidas. Está diseñado para asegurar una integración de resiliencia, eficiencia y sostenibilidad», afirmó Charles Brand, vicepresidente Ejecutivo de Soluciones de Procesamiento y Equipos en Tetra Pak.

Flexibilidad y Escalabilidad al Alcance de Todos

La nueva plataforma permite a los productores de alimentos y bebidas adoptar la automatización y digitalización a su propio ritmo. Comenzando con soluciones básicas, los usuarios pueden escalar la tecnología de acuerdo a sus necesidades específicas.

Características Destacadas de Tetra Pak® Factory OS™

Esta innovadora herramienta estandariza la recopilación de datos de todos los equipos, garantizando así la compatibilidad y escalabilidad. Algunas de sus características sobresalientes incluyen:

Interfaz Unificada: Permite una interacción fluida entre las líneas de producción, equipos y salas de control.

Aplicaciones Digitales: Facilitan el monitoreo en tiempo real de materiales, calidad, producción y rendimiento de activos.

Integración Contextualizada: Proporciona información empresarial a nivel de toda la planta.

Beneficios de la Automatización

Un estudio reciente muestra que las fábricas de bebidas que implementan alta automatización logran un 20% más de eficiencia, 45% menos desperdicio de producto y una reducción del 20% en interrupciones de líneas de envasado, comparado con instalaciones con menos automatización.

A pesar de estos beneficios, muchos productores aún enfrentan desafíos para adoptar la automatización, en parte debido a la falta de experiencia digital y la escasez de proveedores que ofrezcan soluciones integrales.

El Futuro de la Producción Alimentaria

Tetra Pak® Factory OS™ busca cerrar la brecha entre la tecnología avanzada y la experiencia del sector, ayudando a los productores a enfrentar presiones de costos y cumplir con objetivos de sostenibilidad en un mundo cada vez más digitalizado.

«Los productores de alimentos y bebidas deben hacer más con menos recursos, todo mientras mantienen la calidad y reducen los costos», comentó Sean Sims, vicepresidente de Automatización y Soluciones en Tetra Pak.

Desarrollado en colaboración con Accenture y respaldado por un ecosistema que incluye a Siemens, Rockwell Automation e Inductive Automation, este portafolio busca tener un impacto significativo en la producción de alimentos.

Tetra Pak® Factory OS™ ya está disponible globalmente y fue presentado en el evento Gulfood Manufacturing, que tuvo lugar del 4 al 6 de noviembre. El futuro de la producción alimentaria está en marcha con Tetra Pak.