The Wiggles Repudiates Drug Use Following Controversial TikTok Video

La popular banda infantil se pronuncia tras la polémica generada por un video en TikTok que involucra a uno de sus miembros.

Los Wiggles, el icónico grupo que ha entretenido a generaciones de niños, ha salido al paso para dejar claro que no respaldan el uso de drogas, después de que un video en TikTok desatara críticas y malentendidos.

Controversia y Apoyo de los Fans

El escándalo surgió cuando Anthony Field, conocido como «Blue Wiggle», y su sobrino Dominic, aparecieron en un video junto a Keli Holiday, que contenía letras que aludían al uso de MDMA. Esta colaboración generó preocupación entre los padres y profesionales de la salud mental.

Reacción y Declaraciones de la Banda

El video, que fue eliminado por su creador, también provocó que dos psicólogos infantiles lo calificaran como un «tropiezo completo». En respuesta, Los Wiggles publicaron un comunicado enfatizando que desconocían que el material utilizaría sus imágenes de esta manera.

Un portavoz de la banda declaró: “Los Wiggles no apoyan ni condonan el uso de drogas en ninguna forma”. Además, aclaró que el contenido del video no fue creado ni aprobado por el grupo, y solicitaron su eliminación.

El Impacto en los Fans

La aparición de los Wiggles en el video fue parte de su actuación en los TikTok Awards en Sydney, donde tuvieron una presentación familiar y entretenida. A pesar de la controversia, el grupo reafirma su compromiso con su audiencia infantil, garantizando un contenido apropiado.

La banda expresó su comprensión del malestar que pudo haber causado el video, reafirmando que cualquier contenido relacionado con drogas no refleja sus valores ni su misión educativa.