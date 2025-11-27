Tiroteo en Washington: Dos guardias nacionales heridos; sospechoso afgano vinculado a la CIA

Un ataque violento cerca del corazón político de Estados Unidos ha dejado a dos miembros de la Guardia Nacional en estado crítico, reavivando el debate sobre la seguridad y la inmigración en el país.

El miércoles 26 de noviembre, dos integrantes de la Guardia Nacional fueron víctimas de un tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca, en Washington. Ambos se encuentran en estado crítico. A raíz de esta tragedia, el presidente Donald Trump aprovechó la ocasión para reforzar su discurso sobre la inmigración. Surge además la revelación de que el atacante tenía vínculos con el ejército estadounidense en Afganistán, incluso con la CIA.

Detalles del Incidente Violento

Trump comentó que el sospechoso, quien llegó a Estados Unidos en 2021, es un extranjero proveniente de Afganistán. Afirmó que su administración necesita «reexaminar» a quienes ingresaron al país desde esa región bajo la presidencia de Joe Biden. Según el mandatario, lo que ocurrió fue un «acto de maldad, odio y terrorismo».

Durante su declaración, Trump enfatizó: “El animal que disparó a nuestros Guardias Nacionales, quienes están en grave estado, también sufrió heridas, pero enfrentará las consecuencias de sus actos. Dios bendiga a nuestra querida Guardia Nacional”, expresó. Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que el ataque fue un “horrendo acto de violencia” y que los guardias están en situación crítica en dos hospitales diferentes.

Una Respuesta Rápida y Decisiva

El tiroteo se produjo en la estación de tren Farragut West, a pocos minutos de la Casa Blanca, cuando el atacante “dobló la esquina, levantó su arma y disparó contra los miembros de la Guardia Nacional”, según Jeffrey Carroll, jefe adjunto de la policía de Washington. Fue rápidamente neutralizado por otros miembros de la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad presentes en la zona.

Los reportes indican que varios testigos escucharon disparos y observaron a miembros de la Guardia Nacional respondiendo armados de inmediato. “Escuchamos disparos. Estábamos esperando en el semáforo y vimos a la Guardia Nacional correr hacia el subte”, relató Ángela Perry, una testigo del ataque.

Reacciones y Medidas de Seguridad

El atentado ha generado una fuerte respuesta de las autoridades. Trump, quien ha enviado tropas de la Guardia Nacional a diversas ciudades, anunció que se sumarán 500 efectivos más en Washington, incrementando la presencia militar a más de 2,500 soldados. “Esto solo reforzará nuestra determinación de garantizar la seguridad en Washington DC”, señaló el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, también condenó el ataque, tildándolo de «horrible e inadmisible». Confirmó que hay un sospechoso bajo custodia y que se enfrentará a un juicio riguroso. “Nuestras oraciones están con las víctimas y sus familias”, expresó la funcionaria.

Implicaciones de la Violencia en la Comunidad

Este es el incidente más grave que involucra a la Guardia Nacional desde que Trump ordenó su despliegue en varias ciudades gobernadas por demócratas. Desde junio, se ha intensificado el envió de efectivos a lugares críticos como Los Ángeles y Memphis, lo que ha suscitado la indignación de las autoridades locales.

Trump ha justificado estas decisiones alegando que son necesarias para combatir el crimen y apoyar las políticas de inmigración del Gobierno. Este trágico ataque reitera la necesidad de abordar los problemas de seguridad y la inmigración de manera más efectiva, a medida que Estados Unidos enfrenta desafíos internos significativos.