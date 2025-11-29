Tn Platex cierra su planta en Corrientes: 20 empleos afectados por la crisis de ventas

Tn Platex Cierra su Área de Confección y Genera 20 Despidos en Corrientes

La firma textil Tn Platex, situada en Monte Caseros, Corrientes, ha decidido cerrar su sección dedicada a la confección de prendas deportivas y ropa interior, lo que resultará en 20 despidos entre los 36 operarios de esa área. A pesar de esto, se planea la reubicación de personal en otras secciones de la planta.

Reestructuración Interna en Tn Platex

El cierre de esta área se llevará a cabo con indemnizaciones que han sido acordadas entre la empresa y los sindicatos, y responde a un notable descenso en el consumo interno y una baja en las ventas de indumentaria. Este panorama ha acelerado la necesidad de una reorganización dentro de la empresa.

La industria textil está enfrentando una caída de más del 50%, lo que ha llevado a las pymes a alertar sobre una crisis de competitividad.

Con la eliminación de la sección de confección, 16 empleados serán reasignados a telar e hilandería. Otros optaron por aceptar un acuerdo indemnizatorio en lugar de reubicarse. Según el delegado gremial Rubén López, este cambio permitirá liberar espacio para nuevas máquinas que se destinarán exclusivamente a la producción de telas.

Traslado de Maquinaria y Oportunidades Laborales

Las máquinas necesarias se trasladarán desde las plantas de La Rioja y Tucumán, y se establecerán prioridades para que los trabajadores desvinculados puedan reingresar cuando el nuevo sector esté operativo. Además, se mantendrán acuerdos individuales para quienes prefieran retiros voluntarios indemnizados.

El grupo Tn Platex, que opera seis complejos fabriles y un centro de distribución en siete provincias, ha visto caer su capacidad operativa en medio de un entorno dificultoso.

Los rumores sobre un despido masivo son infundados, ya que la planta continuará operando con alrededor de 300 empleados.

Una Empresa con Trayectoria en la Industria Textil

Tn Platex fue creada en 1979 por Agop Karagozian, un inmigrante turco, y ha evolucionado en su enfoque, inicialmente comenzando como hilandería hasta diversificarse en la producción de telas y confección para terceros.

La dirección ahora está en manos de sus hijos Tomás y Lucas, con Tomás como actual titular de la empresa. En sus libros “Mochila argentina” y “Revolución impositiva”, Karagozian propone reformas sobre el Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) y critica la falta de correspondencia fiscal.

Retos en el Sector Textil Argentino

ProTejer, la entidad que agrupa a las empresas textiles del país, indicó que desde la reducción de aranceles en ropa, calzado y telas, 381 empresas del sector han cerrado desde diciembre de 2023.

El INDEC ha reportado que la industria textil opera actualmente al 44,4% de su capacidad instalada, una disminución significativa respecto a años anteriores. Jorge Sorabilla, director institucional de Tn Platex, atribuye esta situación a un "sobrestock de importadores".

Se estima que el 70% del consumo textil en 2025 será de productos importados, un aumento considerable desde el 57% de 2024.

Luciano Galfione, presidente de Fundación ProTejer, subraya que la combinación de un consumo interno decreciente y una apertura excesiva a importaciones ha creado “una tormenta perfecta” que perjudica la producción nacional. Según Galfione, la capacidad instalada en el sector es solo del 30%, lo que conlleva cierres de líneas de producción y despidos.