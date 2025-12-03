Todo lo que necesitas saber sobre el show del 4 de diciembre: entradas, horarios y cómo llegar

Este jueves 4 de diciembre, la energía del rock mexicano invadirá el Movistar Arena con la presentación de Molotov, en el marco de su gira mundial "Molotov TXXXR 30 Aniversario".

Molotov, la emblemática banda mexicana, retorna a Argentina luego de tres años gracias a su gira conmemorativa por tres décadas de música. Los virtuosos Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala han recorrido ya escenarios en Europa, México y Estados Unidos, y ahora es el turno del público argentino.

Recorrido Musical por Tres Décadas

La cita en el Movistar Arena no será la única en el país. La banda también hará vibrar al público en el Teatro Ópera de La Plata el viernes 5 de diciembre, continuará en el Bioceres Arena de Rosario el sábado 6, y cerrará su gira en Mendoza durante el Festival de la Cerveza el domingo 7.

Un Show Inolvidable

El espectáculo promete un recorrido por los temas más icónicos de su rica discografía. Desde los clásicos de ¿Dónde Jugarán las Niñas? (1997), pasando por la época dorada en MTV con Dance and Dense Denso (2003), hasta su reciente lanzamiento Sólo D’Lira (2023). Los asistentes vivirán una experiencia musical única que revive la esencia del rock mexicano.

Entradas y Recomendaciones para el Público

Aún hay entradas disponibles para el show de este jueves, con precios que comienzan en $30.000, más service charge. Los tickets pueden adquirirse a través de la página oficial del Movistar Arena.

A pesar de que no se han anunciado cortes de tránsito específicos por parte del Gobierno de la Ciudad, se espera un aumento en el tráfico del barrio de Villa Crespo tanto en la apertura de puertas como al finalizar el evento. Se recomienda planificar con anticipación para una llegada sin inconvenientes.