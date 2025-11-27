Todo lo que necesitas saber sobre la ceremonia: hora de entrega, lista de nominados y dónde mirarla

¡Noche de Estrellas! Todo lo que Debes Saber sobre los Martín Fierro de Cable 2025

Este sábado, la televisión argentina vive una de sus noches más esperadas con la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025. Una ceremonia que promete brillar por su despliegue de talentos y reconocimiento a la labor periodística en distintas categorías.

Una Ceremonia de Gran Categoría Los protagonistas de esta espectacular gala serán los conductores Lizy Tagliani y Juan Di Natale, junto a una multitud de figuras de la televisión argentina. El evento tendrá lugar en el prestigioso Goldencenter de Buenos Aires, donde se reunirán productores, periodistas y presentadores de los canales más influyentes del país.

Destacados Nominados Este año, las nominaciones incluyen grandes nombres del medio, quienes han demostrado su compromiso con el periodismo de calidad. Se reconocen también a equipos de producción y diversas áreas creativas que contribuyen al éxito de cada programa, abarcando más de 35 categorías.

Transmisión en Vivo La gala se transmitirá en vivo por C5N a partir de las 21:00, complementándose con una previa especial desde la alfombra roja desde las 19:00, conducida por Barbie Simmons y Pía Shaw.

Tendencias de Nominaciones Este año, TN se destaca como la señal más nominada con un total de 22 candidaturas, seguida por LN+ con 13 y A24 con 11. Los números reflejan la competitividad y calidad del contenido producido.