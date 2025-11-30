Todo lo que Necesitas Saber sobre la Tarjeta de Crédito de Mercado Pago

Mercado Pago lanza su primera tarjeta de crédito Mastercard, eliminando cuotas de emisión y mantenimiento, y enfocándose en usuarios digitales y no bancarizados.

Mercado Pago ha dado un importante paso en su crecimiento financiero al presentar su primera tarjeta de crédito Mastercard, diseñada para un público diverso.

Esta propuesta está especialmente orientada a aquellos que no tienen relación con la banca tradicional, así como a quienes buscan una opción moderna y totalmente digital. La gran ventaja radica en que no hay costos de emisión, mantenimiento ni renovación anual, según la fintech.

Funcionalidad y Acceso a la Tarjeta

La tarjeta está disponible en versiones física y virtual.

La tarjeta digital se activa inmediatamente tras la aprobación de la solicitud, permitiendo a los usuarios realizar compras online de forma instantánea. Por su parte, la tarjeta física será enviada por correo sin costo adicional.

Por ahora, su acceso es limitado: la compañía ha indicado que el lanzamiento será gradual para garantizar una experiencia óptima para el usuario, prometiendo ampliar el acceso en el futuro.

Cómo Solicitar la Tarjeta de Crédito

El proceso para obtenerla es sencillo:

Accede a la aplicación. Selecciona «Quiero la tarjeta de crédito». Inicia el trámite desde tu cuenta.

Beneficios Destacados Sin Costos Adicionales

Entre los atractivos de esta tarjeta, destaca la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés en Mercado Libre, y realizar pagos con QR desde la aplicación para montos superiores a $30,000. No hay cargos por mantener ni usar la tarjeta, lo que la distingue de muchas opciones bancarias convencionales.

Funciona en cualquier establecimiento que acepte Mastercard, lo que amplía su uso más allá del ecosistema de Mercado Pago y Mercado Libre. Todos los movimientos se pueden seguir y administrar desde la app:

Consulta tus movimientos.

Revisa los resúmenes de cuenta.

Establece tus propios límites de crédito.

Un Aporte al Ecosistema Fintech

Con esta iniciativa, Mercado Pago solidifica su lugar como un jugador clave en el mundo fintech. Agrega una nueva herramienta a su gama de servicios financieros, que ya abarca billetera digital, pagos móviles y préstamos.

La posibilidad de utilizar la tarjeta de forma digital desde el primer momento, junto a la opción física, brinda comodidad tanto a quienes prefieren comprar en línea como a aquellos que hacen sus compras en tiendas físicas.

Financiamiento Integrado para una Mejor Experiencia

Al ofrecer cuotas sin interés en Mercado Libre y la opción de pagos a través de QR, Mercado Pago busca mantener a sus clientes dentro de su plataforma. Esta estrategia está alineada con la tendencia global en fintech de ofrecer soluciones más integradas y sencillas para financiar adquisiciones sin costos ocultos.

La entrega gradual de la tarjeta subraya el compromiso de Mercado Pago con un crecimiento sostenible, priorizando la calidad del servicio desde su lanzamiento.

Acceso Ampliado y Modelo Innovador

La nueva tarjeta está diseñada para incluir a personas no bancarizadas, presentándose como una opción accesible frente a la banca tradicional. Sin embargo, también está destinada a usuarios bancarizados que buscan una experiencia financiera más moderna y digital.

Este enfoque destaca la visión de Mercado Pago: convertirse en un actor esencial en el sistema financiero, no solo como una plataforma de pagos, sino como un proveedor integral de servicios financieros digitales.