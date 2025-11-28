Todo sobre Diseño, Precio y Lanzamiento

Apple da un gran paso hacia el futuro con su nuevo iPhone plegable, a solo un año de su prometedor lanzamiento. ¿Será este el dispositivo que redefina el mercado?

El gigante tecnológico de Cupertino se prepara para desafiar el mercado de smartphones con el **iPhone plegable**. Después de la moderada aceptación del iPhone Air, la compañía busca consolidar su posición en el segmento premium.

Primera Fase de Pruebas: ¿Qué Sabemos del iPhone Fold?

Después de años de expectativa, fuentes aseguran que Apple ha fabricado **las primeras 100 unidades** de su modelo plegable, conocido como **iPhone Fold**. Actualmente, se encuentra en la fase de verificación de ingeniería y preproducción, donde serán sometidas a rigurosas pruebas de resistencia y rendimiento antes de su presentación oficial.

Un Lento pero Seguro Lanzamiento

Los expertos indican que su llegada al mercado se espera para finales de **2026**, en línea con la estrategia de Apple para asegurar que la tecnología esté completamente optimizada. Este lanzamiento busca ofrecer una alternativa sólida ante los modelos plegables de la competencia, como los de Samsung y Motorola.

Una Respuesta a la Recepción del iPhone Air

El desarrollo del iPhone plegable también puede interpretarse como un intento de contrarrestar la tibia acogida del **iPhone Air**. El nuevo dispositivo busca atraer a un público ávido de innovación y calidad.

Aspectos Económicos: ¿Cuánto Costará?

El precio del iPhone plegable podría rondar entre **2.300 y 2.400 dólares**, superando a los modelos más altos del mercado, en un intento de Apple por mantener su reputación de excelencia en diseño y tecnología.

Desafíos de Diseño: El Pliegue en la Pantalla

Uno de los grandes interrogantes que sobrevuelan este nuevo modelo es la forma en que Apple resolverá el desafío estético del pliegue en la pantalla, una característica frecuente en dispositivos plegables.

Las primeras unidades del iPhone plegable están en fabricación, marcando un hito en la historia de Apple.

Ya Disponible en Mercado Libre: iPhone 17

Por si esto fuera poco, el **iPhone 17** ya está disponible en Argentina a través de **Mercado Libre**, incluyéndo los modelos más recientes lanzados el 25 de noviembre. Los precios oficiales comienzan en **$1.999.999**.

Modelos en Venta

La línea incluye:

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Ofertas y Beneficios en Mercados Locales

Mercado Libre está ofreciendo la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, con envíos rápidos y planes de canje que permiten mejorar la experiencia de compra. Los clientes que paguen con **Mercado Pago** también podrán acceder a descuentos especiales.

Interés por Colores y Modelos Especiales

La demanda inicial se ha centrado en los modelos con mayor almacenamiento y en acabados especiales, como el atractivo **Cosmic Orange**. Sin duda, Apple continúa cautivando a su público con propuestas innovadoras y exclusivas.