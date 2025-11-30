Todo sobre ‘Welcome to Derry’ en HBO Max: Estreno, horarios y trama del nuevo episodio este 30 de noviembre

¡Vuelve el Terror! Estreno del Episodio 4 de «It: Welcome to Derry» en HBO Max

La espera terminó. Este fin de semana, los amantes del horror podrán disfrutar del cuarto episodio de «It: Welcome to Derry», la serie que desentraña los oscuros secretos del pueblo de Maine y la aterradora historia de Pennywise.

Un Episodio Que Promete Sorpresas El nuevo capítulo de «It: Welcome to Derry», que se estrena este domingo 30 de noviembre, ha generado gran expectativa tras el increíble debut de la serie el 26 de octubre. Con un giro oscuro y brutal, los fanáticos de Stephen King y del universo de Pennywise han quedado atónitos.

Detalles de Estreno: ¿A Qué Hora Verlo? La transmisión del episodio 6 está programada para diferentes horarios según la región. En Estados Unidos, se podrá seguir a las 9:00 p.m. (ET) / 6:00 p.m. (PT), y será el mismo horario para la audiencia de HBO.

¿Qué Nos Traerá el Episodio 6? Titulado «En nombre del padre», este nuevo episodio se adentra en las devastadoras consecuencias de los encuentros en las alcantarillas de Derry. Mientras la entidad sobrenatural se vuelve más poderosa, los jóvenes protagonistas de la serie enfrentan desafíos escalofriantes.

El Sacrificio Que Marcará el Rumbo de la Historia Uno de los momentos clave será el sacrificio de Pauly, quien se interpone entre su hijo Will y una bala, un acto que desata habilidades psíquicas en Dick Hallorann. Este evento trágico inicia una espiral de horrores en el ya temido pueblo.

Una Temporada con Más misterio La primera temporada de «It: Welcome to Derry» está compuesta por ocho episodios en total, y cada entrega promete desvelar más sobre los oscuros secretos de Derry, culminando el 14 de diciembre. Los personajes entran en un viaje aterrador a través de la historia de Pennywise, conocedor de cada rincón de este lugar maldito.

¡Más Temporadas a la Vista! Los creadores Andy y Barbara Muschietti han revelado ambiciosos planes para tres temporadas en total, explorando los más brutales ciclos de Pennywise en diferentes épocas. Esta narrativa permitirá un mayor entendimiento del mal que acecha a Derry y su conexión con los personajes.