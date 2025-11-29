Tomo, chocó y se atrincheró: 1.5 de alcohol en sangre

Un accidente automovilístico en Palermo se convirtió en un insólito episodio luego de que el conductor, ebrio y con una pierna enyesada, se negase a abandonar su vehículo durante más de dos horas. La historia, digna de una comedia trágica, dejó a varios autos dañados y a un hombre en serios problemas legales.

En la mañana de ayer, un Ford Fiesta, conducido por un hombre de 42 años, impactó contra tres coches estacionados en la intersección de Cabrera y Godoy Cruz. A la llegada de la policía, se confirmó que el accidentado estaba bajo los efectos del alcohol, con un nivel de 1.5 gramos por litro en sangre, muy por encima del límite permitido.

La secuencia del accidente

El incidente ocurrió alrededor de las 7 a.m. y, tras el choque, el conductor quedó atrapado en su vehículo, esperando la llegada de las autoridades para someterse a un test de alcoholemia. Aunque inicialmente se había contemplado la realización de un narcotest, este no se llevó a cabo. La policía indicó que el hombre mencionó haber realizado una maniobra imprudente que resultó en el accidente.

Intervención de servicios de emergencia

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) atendió al conductor en la escena por contusiones leves. Sin embargo, tras recibir asistencia, decidió permanecer en su auto mientras aguardaba ser evaluado, complicando aún más la situación.

A consecuencias legales

Una vez que se realizó el control de alcoholemia, el resultado mostró que el conductor superaba notablemente el límite permitido para conducir. La fiscalía, liderada por Jorge Palacios, tomó medidas inmediatas, labrando una contravención por conducir bajo los efectos del alcohol y por carecer de seguro automotor.

Inhabilitación de la licencia de conducir

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), al enterarse del incidente, decidió actuar de oficio. Han solicitado la inhabilitación de la licencia del conductor, quien ahora deberá enfrentar un proceso administrativo que culminará en una suspensión de su licencia hasta que supere los exámenes psicofísicos correspondientes.

Este episodio refuerza la importancia de la responsabilidad al volante, especialmente en situaciones que involucran el consumo de alcohol y condiciones físicas incapacitantes.