Top 3 Criptomonedas que las Ballenas Están Comprando en Diciembre de 2025

La actividad en el mundo de las criptomonedas se intensifica este diciembre, con grandes inversionistas mostrando sus cartas. ¿Qué activos están capturando su atención y cuáles podrían ser los próximos movimientos en el mercado?

Uniswap: Acumulación Continua y un Potencial Promisorio

Uniswap se establece como un activo sólido con una notable acumulación. En tan solo 48 horas, las grandes carteras incrementaron sus tenencias de UNI de 665,56 a 666,36 millones de tokens, una compra estimada de 5 millones de dólares.

Desde el 11 de noviembre, el precio de UNI ha estado en corrección. Un análisis técnico indica que la presión vendedora está disminuyendo, lo que podría ser un indicativo de cambio.

“Si el patrón se confirma, el soporte clave se sitúa en 5,40 dólares. Un cierre sobre los 5,90 dólares demostraría una fuerte recuperación. La ruptura definitiva sería sobre 6,80 dólares, el nivel 0.618 de Fibonacci”, señala Laura Ventura, analista financiera.

Fartcoin: Sorpresa en el Mercado

Fartcoin ha tenido un resurgimiento sorprendente, aumentando más del 13% en 24 horas tras una caída reciente. Aunque su balance mensual señala una baja del 3,4%, las ballenas han tomado la oportunidad para aumentar sus inversiones.

De acuerdo a datos on-chain, las grandes carteras han incrementado sus posiciones en un 0,79% y ahora poseen 111,55 millones de tokens. “Las megaballenas han sumado un 4,76%, controlando 700,8 millones de FARTCOIN”, destaca Ventura.

“Este comportamiento refleja un patrón crucial: aunque el precio ha registrado mínimas, el indicador de fuerza relativa (RSI) sugiere una posible reversión en la tendencia”, añade.

Pippin: Un Token en Ascenso

Pippin se ha destacado en los últimos días, con un incremento cercano al 30% en 24 horas. Este activo ha mostrado una sólida tendencia alcista desde octubre.

Las ballenas han aumentado sus posiciones en un 5,16%, acumulando un total de 274,63 millones de tokens. “El gráfico de Pippin es una señal de optimismo, superando cada extensión técnica de Fibonacci”, comenta el analista Fermín Aguirre.

Si mantiene el impulso alcista, el próximo objetivo se encuentra en 0,24 dólares, aunque cualquier cierre diario por debajo de 0,10 dólares podría señalar un cambio en la tendencia.

Estarán las Ballenas al Acecho: Análisis Estratégico

La actividad reciente de las ballenas muestra una búsqueda directa de activos con estructuras técnicas bien definidas. Este enfoque puede resultar en oportunidades específicas de rebote, pero también puede aumentar el riesgo en activos menos líquidos.

Los expertos sugieren que, al momento de invertir, se deben considerar ciertos factores críticos:

Identificar soportes y resistencias claras y establecer límites de perdidas adecuadas.

Observar la participación de las ballenas y los cambios en el open interest.

Confirmar las señales en los indicadores de momentum.

Evaluar el riesgo de concentración en inversiones.

El camino hacia la próxima fase de crecimiento en el mercado de criptomonedas parece estar vinculado a estas dinámicas de acumulación y vigilancia meticulosa por parte de los grandes inversores.