Tormenta en Córdoba: se desploma un polideportivo

Una fuerte tormenta terminó con la estructura de un polideportivo en Miramar de Ansenuza, reavivando la preocupación sobre la calidad de las edificaciones públicas en Córdoba.

Este viernes, ráfagas de viento que alcanzaron los 70 km/h colapsaron un polideportivo que, aunque no había sido inaugurado oficialmente, era utilizado por la comunidad local. El incidente reabrió el debate sobre la resistencia y seguridad de estas construcciones, tras un hecho similar ocurrido hace solo una semana en la capital provincial.

Detalles del Suceso

El comisario mayor de la Departamental Ansenuza, Mario Frías, informó que no hubo heridos ni evacuados, ya que en el momento del derrumbe no había nadie en el recinto. “Se volaron las chapas y se cayó la estructura”, afirmó Frías. Sin embargo, imágenes compartidas por los vecinos muestran que la construcción estaba sostenida por postes anclados con materiales inadecuados, generando preocupación y comparaciones con el incidente en el barrio Los Álamos.

Uso Comunitario del Polideportivo

A pesar de su reciente colapso, los habitantes de Miramar indicaron que la obra estaba finalizada y que se utilizaba a diario. “No había ningún impedimento para entrar”, comentó un residente, mientras otro destacó que “todos los días hay chicos jugando allí”. Además, la cercanía a una escuela secundaria convirtió al polideportivo en un punto de encuentro habitual para los estudiantes.

Un Antecedente Preocupante

El 13 de noviembre, otro polideportivo en barrio Los Álamos, Córdoba capital, sufrió un desplome similar durante una tormenta, resultando en varios heridos, incluida una adolescente de 14 años que debió ser hospitalizada. Este acontecimiento generó un intenso debate público sobre la calidad constructiva de estas instalaciones, discusión que se revitaliza tras el reciente derrumbe en Miramar.