Tormenta para el jefe camionero tras freno a la ‘Ley Moyano’

La figura de Hugo Moyano enfrenta nuevos retos a medida que se aproxima el congreso de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, marcado por una creciente crisis interna y financiera.

Crisis en la Obra Social y Reclamaciones Irritantes

Ante la severa crisis financiera de la obra social que afecta a sus afiliados, la principal farmacia que suministraba medicamentos cesó sus operaciones por una deuda considerable. En un contexto de conflictos internos, se suma un nuevo desafío para Moyano, quien busca la reelección por otros cuatro años.

Indemnizaciones Rechazadas

El reciente reclamo de Moyano para que los recolectores de residuos de la Ciudad cobren anticipadamente parte de sus indemnizaciones ha sido considerado “inviable” por las empresas encargadas del servicio, generando tensión en las negociaciones. La respuesta negativa ha llevado al Gobierno de la Ciudad a prever posibles conflictos laborales, incluyendo asambleas y protestas.

Estancamiento en las Negociaciones

El Gobierno porteño ha expresado su firme negativa a aceptar el reclamo de Moyano. Fuentes oficiales subrayan que los contratos actuales continúan vigentes hasta 2028, y cualquier cambio en las condiciones de trabajo no está en discusión.

Conformidad del Gremio y Malestar en las Bases

Con alrededor de 6,000 recolectores, la rama denominada “La Reco” es vista como la columna vertebral de los camioneros. Los trabajadores exigen urgentemente una respuesta positiva al reclamo, pues muchos ya han gastado anticipadamente los fondos que esperan recibir.

Desafíos Internos y Poder en Juego

El ambiente tenso dentro del sindicato se ve exacerbado por las luchas de poder entre diferentes facciones. La figura de Marcelo “Feucho” Aparicio, un rival interno de Moyano, podría complicar aún más su reelección, debido a su fuerte influencia en el sector de recolección de residuos.

Relección y Nuevas Controversias

A pesar de las tensiones, se espera que Moyano valide su mandato en el congreso de renovación de autoridades. Sin embargo, el posible surgimiento de listas competidoras en diversas provincias complica su futuro, teniendo en cuenta que otros sectores ya han expresado su desacuerdo con la gestión actual.

Reacciones Ante la Crisis Gremial

La situación ha atraído comentarios de líderes sindicales, quienes critican las operaciones internas del gremio. El descontento entre los trabajadores crece, destacando la necesidad de soluciones efectivas para garantizar sus derechos y servicios de salud.

El Cuerpo Docente y el Futuro del Gremio

Con un clima de incertidumbre en las distintas secciones del sindicato, Moyano enfrenta un delicado equilibrio: poder mantener su liderazgo mientras aborda las crisis internas que amenazan la cohesión del gremio. La pregunta persiste: ¿podrá sobrepasar este nuevo periodo de desafíos y restaurar la confianza dentro de sus filas?