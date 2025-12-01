Tórtola confirma que la provincia completará la obra del Hospital Rural de Epuyén

El secretario de Infraestructura de Chubut, Hernán Tórtola, ha asegurado que la construcción del Hospital Rural de Epuyén seguirá adelante con una inversión provincial de 2.400 millones de pesos, destinada a completar el 85% de la obra.

Hernán Tórtola, secretario de Infraestructura del Chubut, confirmó que los trabajos en el Hospital Rural de Epuyén continuarán, proporcionando tranquilidad a los vecinos y trabajadores de la región tras las recientes interrogantes sobre las demoras en el proyecto y el cierre del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FIR).

Avances y Retos en la Construcción

La obra del hospital comenzó en julio del año pasado, bajo un acuerdo inicial con el FIR, que brindaba financiamiento para proyectos de infraestructura. Sin embargo, la disolución de dicho fondo y las dificultades en la transferencia de fondos desde Nación han generado incertidumbre.

Compromiso Financiero de la Provincia

A pesar de estos desafíos, el secretario Tórtola confirmó que el gobernador Ignacio Torres ha decidido asumir la responsabilidad del financiamiento. El presupuesto para el año próximo incluirá los 2.400 millones de pesos necesarios para finalizar el 85% restante de la obra.

La provincia deberá cubrir los certificados de obra pendientes que el FIR debía a la empresa contratista, pues en el momento de su cierre, existía una deuda de 142 millones de pesos.

Impacto en la Comunidad

Se espera que la construcción retome un fuerte impulso a principios de enero de 2026, una vez que el presupuesto sea aprobado. Tórtola afirmó que ya se han conectados con la empresa constructora para encontrar soluciones a los problemas actuales.

Transparencia en el Proceso Legislativo

El funcionario también se pronunció sobre los reclamos de información por parte del Partido Independiente Chubutense (PIC) y la diputada provincial Andrea Toro, quienes expresaron su preocupación por la paralización de la obra. Tórtola indicó que se han respondido a sus inquietudes y recordó que el presupuesto anterior ya contemplaba el financiamiento necesario.

Otras Iniciativas en Infraestructura

Además del Hospital de Epuyén, la provincia está impulsando otros proyectos, como el Hospital de Corcovado y un ambicioso Acueducto para la zona sur de Chubut, que requiere una inversión de 150 millones de dólares y cuya licitación se prevé para los próximos meses. También se están trabajando en defensas costeras en Playa Unión.

Tórtola subrayó la importancia de la obra pública en diversos aspectos de la vida comunitaria, destacando que estas iniciativas generan empleo, acceso a la educación y atención en salud para las familias chubutenses.

El detallado presupuesto que será presentado en la Legislatura apunta no solo a la continuidad de los proyectos existentes, sino también a nuevos emprendimientos en favor de una distribución equitativa de recursos entre las diferentes regiones de la provincia.