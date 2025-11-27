Tráfico en la Panamericana: 4 km de congestión por camión atascado debajo de un puente

Un camión que transportaba un contenedor quedó atrapado al chocar con el puente de Avenida Olivos, generando un caos vehicular en la Autopista Panamericana.

El incidente, ocurrido esta tarde en el kilómetro 36 del ramal Pilar, se desató cuando el conductor del camión intentó pasar por debajo de una estructura de hormigón cuya altura máxima es de 4,10 metros, según indicaban los carteles en el área.

Detalles del Accidente

A pesar de que la cabina del camión logró pasar sin inconvenientes, el contenedor rojo que transportaba quedó atascado tras impactar con el puente. Esta situación provocó que la parte trasera del vehículo se inclinara, apoyándose solo sobre las ruedas del lado derecho. Se estima que parte de su carga se desprendió debido al impacto.

Impacto en el Tránsito

Como consecuencia del accidente, se implementó un corte total en el sentido norte de la autopista, desvió el tráfico hacia la avenida Olivos, lo que generó una congestión de entre 4 y 5 kilómetros. Desde las 16:30, los automovilistas reportaron que el tránsito estaba completamente detenido desde el peaje.

El Operativo de Rescate

Las autoridades locales, incluyendo la Policía de la Provincia, trabajaron rápidamente para retirar el vehículo. Finalmente, el camión fue remolcado con la asistencia de una grúa minutos antes de las 17 horas.

Repercusiones en la Vuelta a Casa

A pesar de que el tránsito fue liberado, las demoras continuaron en el inicio del retorno a casa, y los conductores circulaban a paso lento desde el peaje de Tortuguitas.

Otro Accidente en el mismo Día

Este no fue el único incidente del día en la Panamericana. Horas antes, se registró otro choque en el kilómetro 23.5 en el que participaron dos camiones, provocando la obstrucción temporal de cuatro carriles y complicando aún más el tránsito en la zona.

Reacciones en Redes Sociales

Las quejas de los conductores no se hicieron esperar en redes sociales. «¡No te puedo creer! Otro más… Este con contenedor choca contra el puente… ¿Hay solución?», cuestionó Cristian, un usuario afectado. Otros también expresaron su frustración sobre la situación y las continuas demoras.