Tragedia en Chaco: niño muere atropellado al salir un auto del garaje

La comunidad de Fontana está consternada tras la trágica muerte de un niño de 6 años, quien fue atropellado mientras montaba su bicicleta frente a su hogar. El luctuoso suceso ha desencadenado una serie de incidentes en el barrio.

El fatídico accidente ocurrió el pasado 21 de noviembre alrededor de las 18:00, cuando una mujer intentaba sacar su vehículo de garaje y, según declaraciones de la madre del menor, G. N., el niño, que jugaba en la vereda, fue embestido. A pesar de los esfuerzos del personal médico que lo atendió en el Hospital Pediátrico “Avelino Castelán”, el niño ingresó sin signos vitales.

La conductora del automóvil, identificada y demorada en el lugar, enfrentó cargos por supuesto homicidio culposo en el marco de un accidente de tránsito. Sin embargo, fue liberada poco tiempo después por orden de la fiscalía.

Reacciones violentas en el vecindario

La situación en el barrio se tornó crítica el domingo por la mañana. A las 09:20, varios individuos se presentaron frente a la vivienda de la conductora involucrada, causando un incendio en la propiedad. La rápida intervención de los agentes policiales y vecinos logró sofocar las llamas antes de que se extendieran, aunque un oficial fue atendido en el hospital por inhalación de humo y posteriormente fue dado de alta.

Investigación en curso y detenciones

Tras el incidente, la Policía identificó a una mujer de 50 años, abuela del niño, como posible implicada en el intento de incendio. Esta persona fue detenida y está a la espera de realizar su declaración sobre lo sucedido.

Hasta el momento, los propietarios de la vivienda incendiada no se han presentado en el lugar. La unidad de Criminalística ha comenzado el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer los hechos y la Fiscalía ha impuesto medidas adicionales para seguir investigando el caso.