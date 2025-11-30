Tragedia en Georgia: La madre de una víctima de abuso denuncia lecciones no aprendidas tras el suicidio de su hija

La familia de Georgia Barter, una mujer que fue víctima de violencia doméstica y cuya muerte fue catalogada como un homicidio injusto, expresa su profunda frustración ante la inacción gubernamental en mejorar el acceso de la policía a información vital sobre casos de abuso.

Georgia Barter, de 32 años, sufrió años de maltrato por parte de su pareja, Thomas Bignell. Un reciente informe de la autopsia reveló que, a pesar de los múltiples antecedentes de Bignell con diversas fuerzas policiales, los agentes no tenían acceso adecuado a la información sobre denuncias previas durante las intervenciones relacionadas con Barter.

Un Llamado No Escuchado

El informe de la autopsia, realizado en Walthamstow, Londres, destacó que la falta de acceso a la base de datos nacional de la policía (PND) hizo que los agentes no pudieran actuar de manera efectiva ante las denuncias. Cuando Bignell fue arrestado, no se observó un esfuerzo por parte de los oficiales para consultar el historial delictivo del agresor, lo que podría haber cambiado el desarrollo de los acontecimientos.

Denuncias Ignoradas

Desde 2012, el comportamiento violento de Bignell había sido reportado en varias ocasiones, incluyendo una amenaza de muerte a Barter que fue comunicada a la policía de Essex. A pesar de los múltiples informes sobre su conducta, las acciones de la policía resultaron insuficientes para proteger a Barter, quien finalmente tomó la decisión trágica de acabar con su vida tras años de sufrimiento.

La Opinión de la Coroner

La asistente de la coroner, Dr. Shirley Radcliffe, subrayó en su informe que las limitaciones de acceso a la PND son un obstáculo para el trabajo eficaz de los oficiales en casos de abuso doméstico. “Los agentes deben poder identificar rápidamente si un sospechoso tiene un historial de violencia, independientemente de donde haya ocurrido”, afirmó Radcliffe.

Reacción del Gobierno

A pesar de las recomendaciones, la respuesta de la ministra de Policía y Crimen, Sarah Jones, fue negativa en cuanto a realizar cambios en el sistema de acceso a la PND. Según Jones, el acceso a la base de datos está limitado a personal específicamente capacitado, lo que impide que todos los agentes tengan la información necesaria al alcance.

El Dolor de una Madre

Kay Barter, madre de Georgia, expresó su decepción por la falta de reformas. “Es alarmante pensar que, tras la muerte de mi hija, no se implementarán cambios. El sistema actual es ineficiente y pone en riesgo la vida de muchas personas”, sostuvo.

La familia Barter continúa reclamando justicia y mejoras en el sistema, con la esperanza de que, algún día, nadie más deba enfrentar una tragedia similar. “Las lecciones no han sido aprendidas, y esto debe cambiar”, concluyó Kay, encapsulando el dolor y la frustración que siente frente a una situación que debería ser prioritaria para todos.