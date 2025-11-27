“Tragedia en Hong Kong: Al menos 44 muertos y cientos de desaparecidos en incendio de un complejo de apartamentos”

Un incendio desastroso en un complejo de viviendas de Tai Po ha marcado a Hong Kong, dejando al menos 44 muertos y 279 personas desaparecidas. Las llamas se han propagado rápidamente, afectando a múltiples torres del edificio.

Un fuego incontrolable arrasa con un complejo residencial

El fuego, que comenzó en andamios exteriores de un edificio de 32 pisos, se extendió rápidamente hacia el interior, avivado por los vientos. A pesar de los esfuerzos heroicos de los equipos de rescate, el siniestro ha tenido un saldo trágico.

Despliegue de emergencias en el lugar

Equipos de rescate trabajaron durante toda la noche, logrando rescatar a residentes atrapados en los apartamentos incendiados. Las llamas afectaron a siete de las ocho torres del complejo, que alberga a casi 4,800 personas y estaba en plena renovación.

Situación actual: avance en el control del fuego

Para la mañana del jueves, partes del incendio comenzaron a estar bajo control, aunque los equipos de emergencia siguen alerta ante posibles puntos calientes que podrían reavivar las llamas.

Investigación en curso: tres arrestos por homicidio involuntario

Las autoridades han arrestado a tres hombres en relación con el incidente, bajo la sospecha de homicidio involuntario, mientras se avanza en la investigación de las causas del desastre.