Tragedia en Hong Kong: Incendio en complejo residencial deja 128 muertos

Un incendio en un complejo residencial de Hong Kong ha desatado una crisis sin precedentes, con cientos de evacuados y un número alarmante de víctimas fatales. La investigación avanza al ritmo de la conmoción social.

El incendio, que estalló en Wang Fuk Court, un complejo de viviendas públicas de gran altura, se ha convertido en el más mortífero en Hong Kong en más de 60 años, cobrando la vida de al menos 128 personas y dejando a decenas desaparecidas. Miles de residentes han sido evacuados a refugios debido a la magnitud del siniestro.

Cronología del desastre

El siniestro comenzó a las 14:51 horas locales del miércoles (06:51 GMT) en este vasto complejo que cuenta con ocho torres de 31 pisos. La rápida propagación del fuego afectó a siete de los edificios, que albergan casi 2000 apartamentos. A pesar de estar en proceso de renovación, el complejo cuenta con una población vulnerada, ya que alrededor del 40% de sus 4.600 residentes son mayores de 65 años.

Una investigación bajo la lupa

Aún se desconocen las causas del incendio, pero los primeros informes apuntan a una propagación inusual. La policía ha encontrado materiales como mallas y plásticos en el exterior, que podrían haber alimentado el fuego. Tres hombres, incluidos dos directores de una empresa constructora, han sido detenidos en relación con el caso, bajo la sospecha de homicidio involuntario.

Desafíos en la lucha contra el fuego

El incendio fue clasificado como de nivel cinco, lo que movilizó a más de 700 bomberos y 128 vehículos de emergencia. Sin embargo, la intensa calidez complicó las labores de rescate. Entre las víctimas, se encuentra el bombero Ho Wai-ho, quien falleció mientras realizaba su deber. La situación ha generado una ola de dolor, destacada por el mensaje de condolencias del presidente Xi Jinping.

Factores que incrementaron el caos

El uso de materiales inadecuados en las renovaciones y la antigüedad de la construcción han sido identificadas como claves en la rápida propagación del fuego. Los expertos advierten que la malla utilizada frecuentemente en Hong Kong no es ignífuga, lo que agrava el riesgo en situaciones de emergencia. Además, el clima seco de la región podría haber contribuido a la catástrofe.

Rescate y apoyo a los afectados

Frente a la crisis, el gobierno ha establecido varios refugios para los evacuados, albergando a al menos 900 personas. Se suspendieron las actividades en seis escuelas del área y se habilitó un centro para brindar apoyo psicológico y logístico a las víctimas. La policía ha activado una línea directa para facilitar información sobre los desaparecidos.