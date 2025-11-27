Tragedia en Hong Kong: Sobreviven amigos y vecinos a devastador incendio en torres de apartamentos

Fatal incendio en complejo de viviendas de Hong Kong: al menos 83 muertos y cientos de desaparecidos

Un devastador incendio en el complejo de viviendas Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, ha dejado al menos 83 víctimas fatales y numerosos desaparecidos tras la tragedia ocurrida el miércoles.

Una situación angustiante se vive en el complejo de apartamentos de Wang Fuk Court, donde el fuego comenzó alrededor de las 2:51 p.m. hora local. Thomas Liu, un estudiante que se encontraba presente, relata: «El calor era intenso y el humo espeso». Los residentes han quedado conmocionados, buscando desesperadamente a sus seres queridos.

La magnitud de la tragedia

Más de mil personas tuvieron que evacuar sus hogares mientras las llamas se propagaban. Las autoridades aún desconocen la causa del incendio, pero han detenido a tres directivos de una constructora bajo sospecha de homicidio involuntario, relacionados con el uso de materiales inflamables que pudieron facilitar la rápida propagación del fuego. "Es un desastre", comentó Thomas Liu, quien fue testigo de cómo se sacaban cuerpos del lugar.

Las voces de los sobrevivientes

Mui Siu-fung, concejal del distrito de Tai Po, indicó que muchos residentes estaban tratando de comunicarse con amigos y familiares que aún estaban dentro del edificio. "Recibimos numerosos mensajes de WhatsApp de personas que no logran contactar a sus seres queridos". Con mucha preocupación, los evacuados se han trasladado a centros de refugio habilitados por las autoridades en medio del caos.

La situación actual del incendio

Aunque los bomberos han logrado controlar en gran parte las llamas, aún hay fuego en algunos pisos del complejo. Las autoridades siguen sin confirmar cuándo se extinguirá por completo el incendio, lo que mantiene a los residentes en vilo. "Estoy muy angustiada, esperando noticias de mis amigos que viven en el edificio", expresó una mujer que observaba desde una distancia prudente.

Respuestas a la tragedia

Harry Cheung, un residente que vive en el complejo desde hace más de 40 años, relató que escuchó un estruendo fuerte antes de que comenzara el incendio: "Regresé rápidamente a empacar mis cosas, no sé qué voy a hacer ahora".

Mientras tanto, la comunidad ha comenzado a movilizarse para brindar ayuda a los afectados. Algunos residentes han llevado mantas y alimentos a quienes perdieron sus hogares y pertenencias en el siniestro.

Críticas a la respuesta de las autoridades

Los residentes han expresado su indignación ante la gestión del desastre. "Es increíble que no hayan podido controlar el fuego más rápido, están muy cerca de una estación de bomberos", señaló una mujer de unos 60 años, reflejando el sentimiento de decepción general hacia la falta de información y asistencia.

Esperanza entre la desesperación

A pesar de la devastación, la comunidad se ha unido, dispuesta a ayudar a los afectados por el incendio. El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, aseguró que el gobierno está trabajando para asistir a los residentes que han perdido todo. Sin embargo, muchos aseguran que el apoyo llegó tarde y de forma insuficiente, deseando que no haya más víctimas en el futuro.