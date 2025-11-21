Tragedia en los Andes: autobús se desbarranca y deja 21 muertos

Un trágico accidente de autobús ha conmocionado a Ecuador tras la caída de un vehículo 150 metros por una ladera en la vía Guaranda-Ambato, resultando en 21 fallecimientos y al menos 40 personas heridas.

El fatal incidente ocurrió el pasado domingo en la zona de La Serrana, cerca de Simiatug, en la provincia de Bolívar. Según el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, el autobús perdió el control y volcó, cayendo por una pendiente empinada.

Los equipos de emergencia se movilizaron rápidamente al lugar del accidente, donde se brindó atención médica a los heridos antes de ser trasladados a hospitales en Ambato y Guaranda. Las autoridades confirmaron que el autobús giró varias veces antes de caer, aumentando la gravedad de la situación.

Operativo de rescate y atención a las víctimas

El ECU 911 coordinó un amplio operativo de rescate que involucró al Ministerio de Salud Pública, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional. Se desplegaron ambulancias, patrullas y unidades de rescate para atender la emergencia de la mejor manera posible.

Viaje trágico hacia el referéndum

Se ha informado que el autobús se encontraba en camino desde Ambato hacia Simiatug, transportando principalmente a viajeros que se dirigían a participar en un referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa. La mayoría de los pasajeros era originaria de la localidad de destino.

Investigación y repercusiones

La Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación, ordenando el levantamiento de los cuerpos y la realización de autopsias para identificar a los fallecidos. Los cuerpos están siendo trasladados a la morgue, donde las familias de las víctimas se organizan para llevarlos a sus respectivas comunidades.

Siniestros viales: una preocupante realidad

Este accidente se suma a las alarmantes cifras de siniestralidad vial en Ecuador. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 2019 y 2023, el país registró más de 20.000 accidentes de tránsito anuales, causando más de 2.000 muertes al año. Ecuador presenta la tasa de mortalidad vial más alta de Sudamérica, un hecho que pone de relieve la necesidad de mejorar las infraestructuras y la seguridad en las carreteras.