Tragedia en Mar del Plata: fallece periodista tras caer de un acantilado

Título: Tragedia en Mar del Plata: Pierde la vida periodista al caer desde un acantilado

Bajada: Leticia Lembi, una joven periodista de 33 años, falleció durante un lamentable accidente en la Barranca de los Lobos, mientras intentaba tomar una fotografía desde una peligrosa altura. La comunidad de Tres Arroyos llora su pérdida.

Un trágico accidente tuvo lugar este miércoles en las afueras de Mar del Plata, donde una escalera en deplorable estado fue la causa de la caída fatal de Leticia Lembi, una periodista de 33 años originaria de Tres Arroyos. La joven perdió la vida al precipitarse desde los 25 metros de altura de los famosos acantilados de la Barranca de los Lobos, mientras intentaba captar una imagen desde lo alto.

El hecho ocurrió en el kilómetro 535 de la ruta 11, un lugar conocido por su belleza y su peligro potencial, ubicado frente a la estancia La Moringa. Aunque la zona es popular entre turistas, también se han reportado varios incidentes debido a su inestabilidad.

Luego de la caída, los compañeros de Leticia solicitaron ayuda de inmediato. Equipos de patrullas, ambulancias del SAME y unidades de bomberos de un barrio cercano se movilizaron al sitio. Un grupo especializado en rescate tuvo que descender hasta las rocas para recuperar el cuerpo antes de que la marea aumentara.

¿Quién era Leticia Lembi?

Leticia Lembi provenía de una destacada familia de Tres Arroyos. Se graduó en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata. Su carrera la llevó brevemente al diario La Voz del Pueblo y luego asumió un rol central como coordinadora de estrategia digital en la agencia de marketing Onlera, fundada por su primo Santiago Escudero.

La jornada del accidente había estado marcada por el Onlera Summit, un evento corporativo en el cual Lembi tuvo un papel protagónico. En el momento de su caída, se encontraba paseando por el área con su primo y otros colegas.

La noticia de su inesperada muerte ha sacudido a la comunidad de Tres Arroyos, donde era muy apreciada. Leticia había estudiado en el Colegio Holandés y era conocida como la hija del dueño de Casa Evaristo, un establecimiento emblemático de la ciudad que cerró recientemente tras 80 años de actividad.