Tragedia en Medellín: Un muerto y un herido tras volcadura de camión

En las primeras horas del lunes 1 de diciembre, Medellín fue escenario de un devastador accidente vehicular que involucró un tractocamión y varios autos particulares, dejando como saldo la muerte del conductor del camión y varias personas heridas.

El incidente ocurrió en la vía Las Palmas, específicamente en la Loma de Los Balsos, alrededor de las 4:30 a. m. Las autoridades viales informaron que el tractocamión, que transportaba una carga de jabón, perdió el control debido a una aparente falla en los frenos.

Impacto devastador y primeros auxilios

El camión impactó a gran velocidad contra tres vehículos particulares, un taxi y una motocicleta en la Glorieta de La Poda. La magnitud del choque generó una escena angustiante que movilizó rápidamente a los equipos de emergencia y tránsito.

Cierres viales y rutas alternas

La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó, a las 5:17 a. m., el cierre total en la glorieta de La Poda en ambos sentidos como consecuencia del vuelco del vehículo, recomendando vías alternas para los conductores afectados.

Victimas y condiciones del accidente

El trágico balance incluye la muerte del conductor del tractocamión y una persona más con heridas de consideración. Las autoridades también indicaron que se realizó un despliegue operativo para evaluar los daños y las circunstancias del accidente, así como para despejar la vía.

Investigaciones en curso

Los investigadores están indagando si la decisión del conductor de optar por esta ruta fue influenciada por un cierre en la Autopista Medellín–Bogotá, lo cual ha provocado desvíos significativos en el tráfico. Las indagaciones continúan para esclarecer las condiciones que llevaron a esta tragedia en el corredor vial más importante de la región.

Colisión adicional en el sector

No lejos del lugar, un segundo accidente ocurrió en la intersección de la carrera 29 con calle 111, donde una grúa tipo planchón también perdió el control. Este choque dejó a cuatro personas heridas, incluyendo a peatones y conductores de motocicletas, destacando la inestabilidad del terreno en la zona como un factor crítico.

Fallas mecánicas y análisis posteriores

Las investigaciones preliminares sugieren una posible falla mecánica como causa del accidente. La empinada topografía de Medellín podría haber contribuido a las dificultades que enfrentó el tractocamión. Sin embargo, la falta de grabaciones de cámaras de seguridad cercanas puede dificultar la resolución del caso.

Las autoridades esperan un análisis detallado del sistema de frenos del camión para confirmar la naturaleza del desperfecto mecánico y determinar las responsabilidades pertinentes.