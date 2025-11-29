Tragedia en Monserrat: Dos muertos y dos heridos graves en un choque

Un siniestro vial en el cruce de Avenida Belgrano y Avenida Huergo dejó un saldo devastador: dos mujeres fallecidas y dos personas con heridas de consideración. La comunidad está en shock ante esta trágica noticia.

Detalles del Accidente en Monserrat

El barrio porteño de Monserrat fue el escenario de una colisión múltiple que involucró a una camioneta Volkswagen Amarok, un automóvil Citroën C3 y una bicicleta. Las autoridades reportaron la muerte de dos mujeres, una ciclista de 27 años y otra de 24, quien aparentemente intentó cruzar la avenida en el momento del impacto.

Identidad de las Víctimas

Aún se desconocen los nombres de las víctimas fatales, mientras que los heridos fueron identificados como un hombre de 34 años y una mujer de 47. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Argerich en La Boca, donde se encuentran bajo cuidado médico.

Actuación de los Servicios de Emergencia

El equipo de Bomberos, junto con la Policía y personal de la Científica, trabajó intensamente en la escena del siniestro. Según los informes, hacia la medianoche, los procedimientos de rescate aún estaban en curso y se recomendaba a la población evitar la zona.

Primeras Respuestas al Siniestro

Una carpa roja fue instalada para resguardar el cuerpo de la ciclista, mientras que las autoridades notificaban a los familiares de las víctimas. Al inicio de la emergencia, se desplegaron tres unidades de ambulancia para atender a los afectados. Trágicamente, la ciclista ingresó al hospital en estado crítico y falleció poco después.

Investigación y Mecanismo del Accidente

Las circunstancias del choque están bajo investigación, pero las primeras hipótesis sugieren que la camioneta habría hecho contacto con el Citroën, causando que el conductor perdiera el control y se estrellara, atropellando a la ciclista y a una peatona que intentaba cruzar la avenida.

Estado de Salud de los Heridos

Los dos heridos graves eran parte de los ocupantes del Citroën C3 y se encuentran en estado crítico. Autoridades retiraron a las víctimas atrapadas en el automóvil y continúan recopilando información para esclarecer los hechos.

Conclusiones Iniciales de las Autoridades

Alberto Crescenti, titular del SAME, indicó que las maniobras de reanimación para una de las víctimas no lograron éxito. Además, aconsejó esperar los resultados de las pericias antes de emitir un veredicto final sobre el suceso.