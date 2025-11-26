Tragedia en Ruta 2: Volcó un micro con destino a Mar del Plata, al menos dos muertos y varios heridos

Tragedia en la Ruta 2: Un Micro Volcó con Más de 50 Pasajeros

Esta mañana, un fatal accidente en la Ruta 2 dejó un saldo de al menos dos muertos y numerosos heridos tras el vuelco de un micro que se dirigía a Mar del Plata.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:00 a.m., a la altura del kilómetro 325, cerca de General Pirán. El vehículo, de la empresa Turismo New Bus, transportaba a 56 pasajeros que se dirigían a un Encuentro de Hábitat Popular, un evento organizado por el gobernador Axel Kicillof. A raíz del accidente, se suspendió el acto programado.

Detalles del Accidente

El micro cayó sobre su lado derecho después de una curva, aunque las causas exactas del accidente aún están siendo investigadas. A la escena del accidente, llegaron equipos de emergencias, personal de seguridad vial de AUBASA y bomberos voluntarios de las localidades cercanas de General Pirán y Coronel Vidal. Se llevaron a cabo rescates para liberar a los pasajeros atrapados.

Rescate y Atención Médica

Los hospitales en la zona están en máxima alerta para atender a los heridos. Al menos quince pasajeros fueron trasladados al hospital de Coronel Vidal, y otros heridos recibieron atención en General Pirán. Uno de los heridos de gravedad fue llevado con urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende” en Mar del Plata.

Víctimas y Reacciones

Entre las víctimas fatales se encuentra una mujer; el género de la segunda persona fallecida aún no ha sido confirmado. La situación ha causado conmoción en la comunidad y ha llevado a las autoridades locales a realizar un exhaustivo análisis del caso, que está bajo la supervisión del fiscal de Delitos Culposos de Mar del Plata, Germán Vera Tapia.

Impacto en el Tráfico

La circulación en la Ruta 2 se vio afectada debido a la presencia de los equipos de rescate, resultando en largas demoras en el tránsito.

Asimismo, un equipo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se presentó en el lugar para llevar a cabo el test de alcoholemia al conductor, en cumplimiento con los protocolos establecidos.

Este accidente lamentable resalta la importancia de la seguridad vial y la responsabilidad de los conductores para garantizar la vida de los pasajeros en las rutas argentinas.