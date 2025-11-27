Tragedia: periodista muere al caer de un acantilado mientras se fotografiaba en una escalera en mal estado

Tragedia en Mar del Plata: Una periodista pierde la vida al caer por un acantilado

Una joven comunicadora de Tres Arroyos, Leticia Lembi, falleció de manera trágica este miércoles en la tarde al caer desde un acantilado en Mar del Plata mientras intentaba sacar una fotografía. Su muerte ha generado gran conmoción en su comunidad y en el ámbito periodístico.

El trágico accidente ocurrió alrededor de las 18.45 en las cercanías de la Barranca de los Lobos, sobre la Ruta 11, donde Leticia se encontraba disfrutando de un paseo con su hermano y amigos. En un intento de tomarse una foto cerca de una escalera en precarias condiciones, perdió el equilibrio y se precipitó al vacío desde una altura de 25 metros. Lamentablemente, la periodista murió en el acto.

Respuesta rápida de las autoridades

Al recibir la alerta de sus acompañantes, la Policía bonaerense llegó inmediatamente al lugar, seguida del personal médico del SAME y bomberos voluntarios de San Patricio. A pesar de sus esfuerzos, ya no pudieron hacer nada por Lembi, cuyo cuerpo fue recuperado del acantilado por el área de Riesgos Especiales del municipio.

Investigación en curso

Las autoridades locales, lideradas por la Subcomisaría Los Acantilados y el fiscal Carlos Russo, han comenzado una investigación que, por el momento, se maneja como un accidente desafortunado.

El legado de Leticia Lembi

Leticia era ampliamente conocida en Tres Arroyos, donde había trabajado como periodista en la redacción de La Voz del Pueblo durante 2020. Su formación académica la había obtenido en la Universidad Nacional de La Plata, y en tiempos recientes, se desempeñaba como consultora en estrategias de comunicación digital en Onlera, la consultora fundada por su primo, Santiago Escudero, quien también estaba presente durante el accidente.

Herencia familiar y su impacto

La comunicadora era parte de una familia reconocida en la sociedad tresarroyense y es recordada por su trabajo y su carácter servicial. Además, era hija del propietario de Casa Evaristo, una emblemática tienda de indumentaria de la ciudad, cerrada recientemente tras ocho décadas de funcionamiento.

Condiciones de la escalera y reclamos vecinales