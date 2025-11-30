Trágico accidente: argentino fallece en ruta chilena al perder el control de su moto.

Trágico accidente en Chile: un argentino pierde la vida en una ruta hacia Viña del Mar

Un argentino de 61 años falleció este domingo en la mañana tras un accidente de motocicleta en Chile mientras se dirigía solo hacia Viña del Mar. El siniestro ocurrió cuando el hombre perdió el control de su vehículo y, lamentablemente, no sobrevivió.

El incidente tuvo lugar en el kilómetro 98.4 de la ruta 60-CH, durante la travesía cercana a Quilpué, en la región de Valparaíso. De acuerdo a informaciones preliminares, el conductor, cuya identidad aún no ha sido revelada, chocó por motivos que actualmente son objeto de investigación.

“Por razones que se están indagando, un motociclista argentino habría perdido el control de su vehículo, cayendo y lamentablemente falleciendo en el lugar”, indicó Jorge Guaita, un funcionario de la Prefectura Marga Marga, en declaraciones al medio T13.

Guaita también destacó en el Comunal de Villa Alemana que “el impacto contra el pavimento causó lesiones de extrema gravedad, provocando su deceso a pesar de los intentos de reanimación inicial”.

Como consecuencia de este trágico suceso, Carabineros decidió cortar uno de los carriles de la ruta para llevar a cabo las investigaciones pertinentes, lo que generó congestión vehicular en la zona.

El teniente Ricardo Cuviello de la SIAT de Carabineros de Valparaíso expresó su condolencias, afirmando: “Como institución, sentimos profundamente la pérdida del conductor, quien falleció debido a la gravedad de sus heridas en el lugar de los hechos”.

El accidente ha generado un notable impacto en los automovilistas que circulan por una de las rutas más transitadas de la región. Las autoridades han instado a la precaución, enfatizando la importancia de conducir con cuidado, especialmente durante las primeras horas del día, cuando la visibilidad puede ser comprometida.