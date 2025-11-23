“Trágico accidente: conductor atropellado y fallecido por su propio camión”

Un trágico accidente sacudió el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia, donde un hombre de 65 años perdió la vida tras ser atropellado por su propio camión.

El fatal incidente tuvo lugar el pasado viernes por la mañana en la calle Los Naranjos al 800. Testigos relatan que el vehículo comenzó a moverse sin conductor en una pendiente peligrosa, lo que provocó la tragedia.

Detalles del Accidente

A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, la víctima succumbió a las graves heridas horas después. El camión, que se encontraba estacionado frente a su casa mientras el hombre se preparaba para salir a trabajar, empezó a deslizarse por la pendiente inesperadamente.

Intento de Frenar el Vehículo

Según los informes, el hombre intentó subirse al camión para detenerlo, pero desgraciadamente fue embestido por el pesado vehículo. Tras el impacto, el camión continuó su marcha descontrolada durante varios metros hasta chocar contra el nicho de gas de una vivienda cercana, causando una fuga de gas.

Operativo de Emergencia

La situación generó un operativo de emergencia en la zona. Para garantizar la seguridad de los vecinos, se interrumpió el suministro de gas por varias horas hasta que se logró controlar la fuga. Durante esta emergencia, las autoridades trabajaron diligentemente para minimizar los riesgos en el área afectada.